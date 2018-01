Filipine - Mii de persoane au fost evacuate în urma unei erupţii vulcanice Cateva mii de persoane si-au parasit locuintele dupa ce Mayon, cel mai activ vulcan din Filipine, a ejectat in atmosfera o coloana groasa de cenusa si aburi pentru a doua zi consecutiv, duminica, au anuntat autoritatile locale, citate de DPA.



Doua eruptii freatice au fost inregistrate pe vulcanul Mayon din provincia Albay, la 330 de kilometri sud fata de Manila, inainte de ora pranzului, duminica, au anuntat reprezentantii Institutului Filipinez de Vulcanologie si Seismologie (Phivolcs).



"Evenimentul a produs o coloana de aburi si cenusa care a fost ascunsa in mare parte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai activ vulcan din Filipine, a aruncat in aer, sambata, un nor dens de cenusa, provocand panica in randul a sute de persoane care si-au parasit in graba locuintele situate in apropiere, au anuntat autoritatile locale citate de DPA. Coloana de cenusa a atins o inaltime de 2.500 de…

- Detasamentul Orsova intervine in mun. Orsova, B-dul portile de Fier pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din blocul social. La locul evenimentului, s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Garzii de Interventie Orsova. La sosirea fortelor, locatarii reusisera sa stinga…

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror. Insula-vulcan Kadovar din Papua Noua Guinee au fost considerata a fi inactiva pina pe 5 ianuarie cind a inceput sa erupa.…

- Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav in ultimele zile, ciclonul degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Gestionarea…

- Un accident neașteptat a avut loc pe aeroportul din Toronto. Un avion care era tractat s-a ciocnit cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze. In urma impactului a izbucnit un incendiu, iar pompierii au acționat imediat.

- Un avion care era tractat a intrat in coliziune cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze, in urma ciocnirii izbucnind un incendiu care a fost stins rapid de pompieri, au anuntat autoritatile aeroportuare din Canada. In incident au fost implicate o aeronava de tip Boeing 737-800 a companiei…

- Nostradamus, marele astrolog de origine franceza, a lasat lumii catrene, care sunt inca interpretate de specialiști in diferite moduri. O lista cu previziuni a fost publicata de curand și cuprinde cateva puncte de-a dreptul infricoșatoare.

- Zece persoane, intre care un copil, au ramas fara locuinta, dupa ce constructia modulara in care traiau in orasul Curtea de Arges a luat foc din motive care nu au fost stabilite inca.Citeste si: Inalta Curte a HOTARAT: Cand vor decide magistratii SOARTA lui Radu Mazare Potrivit reprezentantilor…

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice, informeaza DPA. Taifunul Tembin, al…

- Peste 2.500 de persoane au protestat sambata seara in Bucuresti si in mai multe municipii din tara fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei. * Circa 200 de persoane au protestat, sambata, in fata Palatului Parlamentului, fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei,…

- Un feribot cu 251 de persoane la bord s-a rasturnat în apropierea unei insule lânga Manila, Filipine. Cel puțin trei persoane au murit, potrivit unui post de radio local. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de vremea potrivnica și valurile mari provocate de un…

- In dimineata de luni, 18 decembrie, la ora 08.21, pompierii au fost alertati pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un bloc de locuit de pe strada N. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei. La fata locului pentru lichidarea incendiului au intervenit patru autospeciale de interventie.

- In aceasta dimineața pompierii au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Costin din Capitala.La fața locului pentru lichidarea arderii au intervenit 4 autospeciale.

- Pompierii au evacuat, sambata seara, 68 de persoane care se aflau intr-o pensiune din Sibiu, unde a ars instalatia de ventilare din bucatarie, fara a exista victime, a anuntat ISU. „Pompierii sibieni au intervenit pe Str. Berariei, din municipiul Sibiu, acolo unde a ars instalatia de…

- Peste 6.000 de pompieri se lupta sa stinga un incendiu de vegetatie masiv in sudul statului american California, care se intindea, luni, pe o suprafata de 933 de kilometri patrati, si ameninta aproximativ 18.000 de proprietati, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate. Explozia a avut loc luni inainte de ora 8.00 (15.00, ora Romaniei), in zona Manhattan din New York. Potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, o bomba artizanala a explodat in timp ce era transportata…

- Incendiul a izbucnit intr-un camin de nefamilisti din nordul Capitalei. Peste 50 de persoane au fost evacuate de urgenta. Un barbat a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca cu arsuri la maini si spate. "Eram cu fetita in casa. Dormea fetita. Au venit vecinii. Iesi afara repede...fum…

- De patru zile, flacarile ivite parca din infern pârjolesc sudul Californiei, fortând 200 de mii de oameni sa-si paraseasca locuintele. Dupa ce au mistuit vegetatia de pe coline, incendiile înainteaza în zonele dens populate de la marginea orasului Los Angeles. Deja…

- Potrivit presei, o persoana ar fi murit intr-un accident rutier in timp ce incerca sa fuga din calea flacarilor, insa capitanul pompierilor din comitatul Ventura Steve Kaufmann a declarat intre timp pentru Associated Press ca niciun corp nu a fost gasit intr-o masina rastrunata. Un pompier a fost ranit,…

- Doua sute de persoane au fost evacuate marti de pe santierul unui reactor nuclear EPR (European Pressurized Water Reactor) în constructie în Flamanville, în nord-vestul Frantei, dupa o degajare de fum care nu s-a soldat cu raniti, a anuntat prefectura, informeaza AFP. …

- Panica in apropiere de Iulius Mall Timisoara, pe calea Torontalului. Nu mai putin de 200 de persoane au fost evacuate din cladirea de birouri de la bifurcația dintre Calea Aradului și Calea Torontalului, dupa ce cablurile electrice ale unui lift s-au topit. Pompierii s-au mobilizat si au intervenit…

- Peste 3.500 de pompieri militari din județele vizate de avertizarile meteorologice au acționat pentru limitarea și inlaturarea efectelor generate de ploile abundente, intensificari ale vantului și ninsorile din ultimele 24 de ore, informeaza IGSU. Potrivit sursei citate, la aceasta ora nu…

- Agenția indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a anunțat luni ca 40.000 de persoane aflate in apropierea vulcanului Agung de pe insula Bali au fost evacuate, iar alte cateva mii de persoane vor fi nevoite sa iși paraseasca locuințele in fața unei alerte de nivel maxim emisa

- Aproximativ 65 de persoane, clienti si angajati ai unui magazin, dar si locatari ai unui bloc din Pitesti, au fost evacuate din magazin si din locuinte, joi dupa-amiaza, dupa ce autoritatile au constatat ca terenul pe care este amplasata o macara este instabil, iar utilajul s-ar putea prabusi. Potrivit…

- Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate, miercuri seara, in urma unui incendiu izbucnit la subsolul cladirii din Cluj-Napoca unde isi desfasoara activitatea mai multe societati comerciale, pompierii intervenind cu 4 autospeciale pentru stingerea focului, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la caminul 14 din complexul studențesc Hașdeu, din Cluj-Napoca.Din primele informații, focul a pornit dintr-o bucatari de la etajul 1, unde au ars mai multe oale uitate pe foc. Aproximativ 160 de persoane au fost evacuate, conform reprezentanților…

- Momente de panica intr-un centru comercial din Constanta. Un incendiu a izbucnit intr-un magazin de imbracaminte, iar fumul degajat i-a alertat pe paznici. Mall-ul era inchis si doar cativa angajati se mai aflau in interior. Aproximativ 200 de persoane se aflau insa la cinematograful situat la etajul…

- Optzeci de persoane din caminul situat pe str. Mihai Viteazul nr.11 din orașul Florești au fost evacuate noaptea trecuta de catre pompieri, dupa ce in cladire a izbucnit un incendiu. Pompierii au fost alertați in jurul orei 3.30, dupa ce un incendiu a izbucnit la primul etaj al scarii centrale a blocului.…

- Doua vagoane ale unui tren care circula pe ruta Roma-Bergamo au deraiat in apropierea Garii Florenta Castello.Cele 200 de persoane aflate la bordul trenului - 193 de pasageri si sapte membri ai echipajului - au fost evacuate in siguranta in urma accidentului.Nicio persoana nu…

- Șapte persoane și-au pierdut viața și aproximativ 10.000 au fost evacuate in Malaezia dupa ce precipitațiile survenite pe parcursul weekendului in statele nord-vestice Penang și Kedah au provocat viituri, a indicat luni presa locala citata de DPA.

- Peste 500 de persoane din 200 de locuințe din satul Traian au fost evacuate preventiv de autoritațile locale impreuna cu jandarmii, fiind conduse mai departe de pașunea unde se afla cisterna cu GPL care prezinta scurgeri de gaze, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de…

- UPDATE ORA 12:38 Aproximativ 100 de persoane din 50 de locuințe din satul Traian au fost evacuate preventiv de autoritațile locale impreuna cu jandarmii, fiind conduse mai departe de pașunea unde se afla cisterna cu GPL care prezinta scurgeri de gaze la o supapa, a declarat purtatorul de cuvant al…

- Traficul rutier pe DN 25 Galati-Tecuci este restrictionat in dreptul satului Traian, iar traficul feroviar din zona a fost oprit, din motive de siguranta, din cauza unei cisterne GPL care are scurgeri de gaze. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, locotenent colonel Eugen Chirita, in zona exista…

- Conform acesteia, detașamentul de Pompieri Satu Mare a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala de lucru la inalțime, un echipaj de prim ajutor calificat SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Satu Mare.…

- Un barbat a fost ranit, iar 20 de persoane au fost evacuate in urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineata, intr-un bloc de nefamilisti cu patru etaje, din Lugoj, fiind afectate 10 apartamente de la etajul I, anunta AGERPRES. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Pompierii resiteni au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul patru al unui bloc de garsoniere din cartierul resitean Mociur. Pompierii au anuntat ca o parte din oamenii din bloc s-au autoevacuat insa echipele de salvare au intervenit pentru a-i feri de pericol…

- Vremea rea a creat probleme serioase în mai multe zone din Statele Unite. În Louisiana, zeci de persoane au fost evacuate din cauza inundatiilor. Iar statul Oklahoma a fost lovit de nu mai putin de cinci tornade. Din fericire, nu exista victime dar pagubele materiale…

- Pompierii ISU Dolj au evacuat, duminica, 28 persoane, printre care se aflau și trei copii, dintr-un bloc din cartierul craiovean Valea Roșie, unde a izbucnit un incendiu. Potrivit ISU Dolj, incendiul a izbucnit într-unul dintre apartamente, iar pompierii au decis sa îi evacueze…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bali, Republica Indonezia, ca, incepand cu data de 22 septembrie, Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor Naturale din Republica Indonezia a ridicat nivelul de alerta la vulcanul…