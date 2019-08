Fifor: Nu se pune problema remilitarizării Poliţiei Ministrul de interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat vineri ca a discutat in ultimele zile cu premierul Viorica Dancila si ''nu se pune problema remilitarizarii Politiei''. "Am discutat si aseara la un post de televiziune, cat se poate de clar. Am fost intrebat daca s-a discutat si sunt un om onest si v-am promis transparenta totala in mandatul meu. (...) Si am spus: da, a fost aceasta discutie, am discutat cu doamna prim-ministru in ultimele zile si, citez din mine, nu cred ca se va ajunge vreodata in Romania la remilitarizarea Politiei si subliniez pentru toata lumea, ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

