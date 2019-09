Fetita fara picioare a devenit model pe podium Fetita fara picioare a devenit model pe podium Daisy-May Demetre este o fetita in varsta de doar 9 anisori careia, pe cand avea 18 luni, i s-au amputat picioarele din pricina unor malformatii cu care se nascuse. Piciorusele i-au fost inlocuite cu proteze, iar visul micutei a fost intotdeauna acela de a deveni gimnasta si fotomodel. Ceva aparent imposibil pentru un copil in situatia ei. Iata insa ca imposibilui a devenit posibil pe catwalk-ul New York Fashion Week, unde fetita fara picioare a devenit model! Audienta a aplaudat-o in picioare, cu lacrimi in ochi, pe micuta cu par blond si chip de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

