Femeie căutată după ce a intrat în râul Timiș să înoate și nu a mai ieșit, lângă Timișoara Alarma a fost data in jurul orei 18.30. Femeia in varsta de 46 de ani, spun polițiștii, a mers cu soțul ei sa inoate. A intrat in rau și nu a mai ieșit. La fața locului au fost trimiși 15 subofițeri și un ofițer de la ISU Banat. De asemenea, la solicitare au raspuns și polițiștii, dar și un echipaj SMURD. La cautari au participat și un scafandru din cadrul ISU Banat, unul din Arad, dar și scafandri voluntari de la SALVO. Trupul femeii nu a fost gasit pana la ora 21, iar scafandrii au oprit cautarile. Forțele din teren s-au retras, iar la fața locului au ramas doua barci cu care… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

