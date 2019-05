Fanii Game of Thrones cer refacerea ultimului sezon. Care este motivul

Stiri pe aceeasi tema

- Foarte mulți fani Game of Thrones s-au plâns, dupa ce au vizionat primele episoade din ultimul sezon, ca acesta este mult prea întunecat și ca le este foarte greu sa deslușeasca ce se petrece. Se pare ca totul a fost facut intenționat.

- In timp ce fanii din lumea intreaga au urmarit debutul ultimului sezon al fanteziei epice HBO Game of Thrones, fanii din China au fost profund dezamagiți de versiunea cenzurata ce li s-a oferit online.

- Debutul ultimului sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, al optulea, a fost urmarit, duminica noapte, de 17,4 milioane de utilizatori ai platformelor HBO GO si HBO NOW, transmite News.ro.

- Asteptarea a luat sfarsit. Primul episod din ultimul sezon "Game of Thrones" a fost lansat peste ocean, iar astazi va fi disponibil si pentru publicul din Moldova.Serialul este cel mai scump, cel mai vizionat si cel mai premiat din lume.

- Un exemplar rar de dragon de Komodo care a implinit opt ani, luni, in aceeasi zi in care a debutat al optulea si ultim sezon din seria ''Game of Thrones'', a fost sarbatorit in cadrul parcului zoologic Australian Reptile Park, relateaza Xinhua. Animalul a primit numele…

- Evenimentul de televiziune al anului, lansarea ultimei serii, cea de-a 8-a, a serialului fantasy "Game of Thrones" (Urzeala tronurilor) va avea loc duminica, 14 aprilie, pe HBO, dar fanii seriei primesc cu un gust amar informatia ca, in pofida numeroaselor zvonuri conform carora lungimea episoadelor…