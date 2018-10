Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, in primele sapte luni ale anului, un deficit al balantei comerciale de 7,577 miliarde de euro, in crestere cu 766,5 milioane euro fata de cel consemnat in perioada similara din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform datelor statistice,…

- In perioada 1.I-31.VII 2018, exporturile FOB au insumat 39878,0 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 47455,0 milioane euro, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-31.VII 2018, exporturile au crescut cu 10,4%, iar importurile cu 10,5%, comparativ…

- Exporturile de marfuri au crescut cu 25 la suta in primele sapte luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2017. Volumul total al produselor vandute peste hotare a insumat 1,5 miliarde de dolari.

- Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 340,3 milioane de euro, in primele cinci luni din 2018, in crestere cu 14,2% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In schimb, exporturile…

- In prima jumatate a anului, in Moldova au fost importate marfuri in valoare de peste 2,7 miliarde de dolari. Potrivit Biroului National de Statistica, cifra este mai mare cu peste 25% fata de perioada similara a anului trecut. In luna iunie, s-au importat marfuri de peste 450 de milioane de dolari,…

- In prima jumatate a anului, exporturile de marfuri au fost realizate in volum de peste 1,3 miliarde de dolari. Potrivit Biroului Național de Statistica, cifra este mai mare cu aproape 28% fața de perioada similara a anului trecut. In luna iunie, s-au exportat marfuri de peste 214 milioane de dolari,…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, imbracaminte si accesorii in valoare de 831,8 milioane de euro, o suma cu 4,7% mai mica fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importuri mult mai mariImporturile…