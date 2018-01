Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se intorc astazi la scola din vacanta de iarna. Acestia au avut vacanta pana pe 14 ianuarie, insa nu au stat mai mult acasa comparativ cu anul scolar trecut, cei mici incepand vacanta de pe 22 decembrie, adica cu doua zile inainte de ajunul Craciunului. Structura anului scolar este diferita fata…

- Elevii si prescolarii se intorc la scoala luni, 15 ianuarie, dupa vacanta de iarna. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, va fi in perioada 3-11 februarie 2018. Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al…

- Elevii si prescolarii se intorc de luni, 15 ianuarie 2018, la școala. Urmatoarea vacanta va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Structura anului școlar 2017-2018 vacanta de iarna (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018) vacanta intersemestriala (3 – 11 februarie 2018) vacanta de primavara (31 martie – 10…

- BAC 2018. Calendar SIMULARI Simularile vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba si literatura romana. Pe 14 martie se va sustine simularea la limba materna pentru ambele examene nationale, iar pe 15 martie, elevii claselor a VIII-a vor da simularea la matematica, iar cei de clasa a XII-a,…

- In 2018, simularile la examenele naționale se vor da concomitent. Astfel, simularea evaluarii naționale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a se vor da simultan și vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba și literatura…

- Elevii sunt inca in vacanța de Sarbatori, insa mult timp nu-i mai desparte, pe cei din clasele a XII-a, de debutul primului examen important din viața lor, examenul de Bacalaureat. In 2018, BACUL debuteaza, in premiera, in luna februarie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice.

- In acest an școlar, elevii de clasa a XII-a vor susține mai devreme probele de competențe la bacalaureat. Prima va avea loc pe 12 februarie, fiind vorba de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. In martie este programata simularea probelor scrise, care vor fi susținute…

- Elevii de clasa a XII-a au la dispoziție modele de subiecte in vederea pregatirii celor doua testari, informeaza Romania TV. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba…

- Elevii si prescolarii vor reincepe cursurile, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, pe 14 ianuarie 2018. Este cea mai lunga vacanta de iarna din ultimii ani. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, vacanta de iarna are loc in perioada 23 decembrie…

- Când începe scoala dupa vacanta de iarna: Cu toate ca multa lume are impresia ca vacanta de iarna dureaza doar doua saptamâni, asa cum s-a întâmplat în anii trecuti, elevii vor sta acasa mai mult.

- CALENDAR SCOLAR 2017-2018. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, vacanta de iarna are loc in perioada 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018. CALENDAR AN SCOLAR 2017-2018. Structura noului an scolar, vacante, teze, examene Dupa aceasta vacanta urmeaza…

- Mai exact, vacanta de vacantei de iarna are loc in intervalul 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018. Din data de 15 ianuarie elevii vor incepe scoala. De asemenea, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel:…

- Elevii si prescolarii intra, de vineri, in vacanta de iarna, ei urmand a se intoarce la cursuri pe 15 ianuarie 2018. Vacanta intersemestriala este programata intre 3 si 11 februarie 2018, urmata de vacanta de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie 2018. Conform calendarului Ministerului Educatiei,…

- Elevii si prescolarii din Arges intra in vacanta de iarna, incepand de vineri si pana in 14 ianuarie 2018. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, vacanta de iarna care incepe vineri ...

- Elevii si prescolarii intra, de astazi, in vacanta de iarna, ei urmand a se intoarce la cursuri pe 15 ianuarie 2018. Vacanta intersemestriala este programata intre 3 si 11 februarie 2018, urmata de vacanta de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie 2018. Conform calendarului Ministerului Educatiei,…

- Elevii si prescolarii intra in vacanta de iarna, incepand de vineri si pana in 14 ianuarie 2018. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, vacanta de iarna care incepe vineri se va incheia in 14 ianuarie, iar urmatoarea vacanta – intersemestriala –…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Elevii si prescolarii intra in vacanta de iarna, incepand de vineri si pana in 14 ianuarie 2018. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, vacanta de iarna care incepe vineri se va incheia in 14 ianuarie, iar urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa ce termina cursurile, in vacanta de iarna, iar potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, cursurile urmeaza sa fie reluate pe 14 ianuarie 2018. Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate ...

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei citat de Agerpres.ro. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Vineri, 23 decembrie, elevii vor intra in vacanta de iarna! Aceasta va dura trei saptamani, elevii urmand sa se reintoarca la cursuri luni, 15 ianuarie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate in felul urmator:…

- Incepe, oficial, vacanta de iarna. Elevii se intorc la scoala pe 15 ianuarie in Eveniment / Vineri, 22 decembrie, elevii din invatamantul preuniversitar intra, oficial, in vacanta de iarna. Atmosfera de sarbatoare a cuprins insa majoritatea unitatilor de invatamant, astfel ca prescolarii si elevii…

- Elevii intra in vacanta de iarna pe 23 decembrie si vor avea 23 de zile libere, inclusiv weekend-urile, pana in 15 ianuarie. Dupa cele trei saptamani de vacanta, se vor reintoarce la cursuri, iar din 3 februarie este programata o noua vacanta, cea intersemestriala. In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi…

- Anul scolar 2017 – 2018 a venit cu modificari fata de anul trecut scolar. Elevii vor avea o saptamana in plus de vacanta de Sarbatori, generozitate care va scurta tot anul scolar cu 7 zile. Structura noului an scolar a fost publicata in Monitorul Oficial, dupa ce s-a aflat in dezbatere publica.

- Elevii vor intra in vacanta de iarna pe data de 23 decembrie 2017, conform Ministerului Educatiei. Urmatoarele zile libere pentru elevii din invatamantul preuniversitar sunt cele din timpul vacantei de iarna 2017, care se desfasoara in intervalul sambata, 23 decembrie 2016 – duminica, 14 ianuarie 2017.…

- Elevii vor intra in vacanta de iarna pe data de 23 decembrie 2017, conform Ministerului Educatiei. Urmatoarele zile libere pentru elevii din invatamantul preuniversitar sunt cele din timpul vacantei de iarna 2017, care se desfasoara in intervalul sambata, 23 decembrie 2016 - duminica, 14 ianuarie 2017.

- VACANTA DE IARNA ELEVI: VEZI cand se intorc elevii la scoala dupa Sarbatori. CALENDAR AN SCOLAR 2017-2018 Urmatoarele zile libere pentru elevii din invatamantul preuniversitar sunt cele din timpul vacantei de iarna 2017, care se desfasoara in intervalul sambata, 23 decembrie 2016 – duminica, 14 ianuarie…

- Vacanta de iarna 2017- 2018. Elevii vor intra în vacanta de iarna pe data de 23 decembrie 2017, conform Ministerului Educatiei. Ei se vor întoarce la scoala pe 8 ianuarie 2017.

- CALENDAR Bacalaureat 2018 (prima sesiune): 29 ianuarie – 2 februarie: inscrierea candidatilor 25 mai: incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a 12-13 februarie: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A 14-15 februarie: evaluarea competentelor lingvistice…

- Elevii și preșcolarii vor intra de miercuri, dupa finalizarea cursurilor, intr-o mini vacanța prilejuita de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. Ei se vor întoarce la cursuri pe 4 decembrie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, vacanțele…

- Deoarece joi, 30 noiembrie, este ziua Sfantului Andrei, iar vineri, 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, elevii se vor intoarce la cursuri luni, 4 decembrie. Prin urmare, vor avea patru zile libere. Ulterior, ei vor mai avea trei saptamani de școala pana la vacanța de iarna. Conform…

- Când începe vacanta de iarna 2017- 2018. Elevii vor intra în vacanta de iarna pe data de 23 decembrie 2017, conform Ministerului Educatiei. Ei se vor întoarce la scoala pe 8 ianuarie 2017.

- Anul școlar 2017- 2018 a fost imparțit in doua semestre aproximativ egale ca durata, iar vacanaa de iarna nu mai este vacanța intersemestriala ca in anii precedenți, semestrul I va continua pana pe 4 februarie. Cand incepe și cat dureaza vacanța de iarna 2017 Vacanta de iarna a elevilor incepe pe 23…

- Dupa o saptamana in care au stat in vacanța, elevii din invațamantul primar și preșcolarii au revenit, de ieri, la cursuri. Pana la urmatoarea vacanța, cea de iarna, programata intre 23 decembrie 2017-14 ianuarie 2018, toții elevii vor beneficia de doua zile libere, pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei…

- În anul scolar 2017-2018 sunt înscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi si prescolari, dintre care 165.000 în clasa pregatitoare, peste 400.000 la gradinita si 170.000 de elevi în clasa a V-a. Urmatoarea vacanta a elevilor este cea de iarna, care va avea loc între…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna (23 decembrie 2017 — 14 ianuarie 2018) vacanta intersemestriala (3 — 11 februarie 2018) vacanta de primavara (31 martie — 10 aprilie 2018) vacanta…

- Elevii din invatamantul primar si prescolarii se vor intoarce la cursuri luni, dupa o saptamana de vacanta, informeaza Agerpres.ro. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna 23 decembrie…

- Elevii din invațamantul primar și preșcolarii se vor intoarce la cursuri luni, dupa o saptamana de vacanța. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, vacanțele elevilor din toate ciclurile de invațamant sunt programate astfel: vacanța de iarna (23 decembrie 2017 — 14 ianuarie…

- Elevii din invatamantul primar, dar si cei din invatamantul prescolar revine, luni, la cursuri, dupa o saptamana de vacanta, scrie news.ro.Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar au…

- Elevii din invatamantul primar si prescolarii beneficiaza de vacanta in saptamana 28 octombrie – 5 noiembrie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Cei mici se vor intoarce la cursuri luni, 6 noiembrie. In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de…

- LIBERI…Bucurie pentru elevii din clasele invatamantului primar si prescolari. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, acestia au vacanta in perioada 28 octombrie – 5 noiembrie. Urmeaza si alte zile libere pentru elevi. Acestia vor sta acasa pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei,…

- Elevii din invațamantul primar și preșcolarii vor intra de vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanța pentru o saptamana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Bucurie mare pentru elevii din clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar. Pe 28 octombrie,…

- Bucurie mare pentru elevii din clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar. Pe 28 octombrie, copiii intra in prima vacanta din acest an. Ei vor sta o saptamana acasa, urmand ca pe 6 noiembrie sa se intoarca in banci.

- Bucurie mare pentru elevii din clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar. Pe 28 octombrie, copiii intra in prima vacanta din acest an. Ei vor sta o saptamana acasa, urmand ca pe 6 noiembrie sa se intoarca in banci. Vacanțele elevilor din toate ciclurile de invațamant…

- Elevii din invatamantul primar si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta pentru o saptamana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Ei se vor intoarce la cursuri luni, 6 noiembrie. Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate…

- De sambata viitoare, 28 noiembrie, elevii din clasele primare si prescolarii intra intr-o vacanta de o saptamana, prima din acest an scolar. Vor reveni la scoala si gradinita, pe 6 noiembrie. Pentru ceilalti elevi, urmatoarea vacanta este cea de iarna, ce incepe in 23 decembrie. Vor reincepe cursurile…

- Elevii din invațamantul primar și grupele din invațamantul preșcolar se pregatesc de prima vacanța din acest an școlar. Din 28 octombrie și pana pe 5 noiembrie aceștia vor sta acasa, urmand sa reinceapa școala pe 6 noiembrie. Urmatoarea vacanța din anul școlar 2017-2018 este vacanța de iarna, pentru…