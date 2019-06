Electrica a câştigat un proces de circa 800 de milioane de euro Electrica a castigat in prima instanta litigiul contra Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), prin care aceasta din urma a solicitat obligarea Electrica la plata unor despagubiri de circa 800 de milioane de euro, in legatura cu pretinse incalcari ale obligatiilor de monitorizare a contractelor de privatizare ale fostelor filiale de distributie. Acest litigiu urmeaza unui sir de arbitraje internationale cu privire la respectivele contracte de privatizare, se arata intr-un comunicat al caselor de avocatura RTPR Allen & Overy si Schoenherr & Asociatii, care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

