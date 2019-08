Stiri pe aceeasi tema

- Litoralul se relaxeaza dupa minivacanta de Sfanta Marie, cand preturile la cazare scad. Prognoza meteo este promitatoare: vremea de plaja va fi in continuare, iar ca bonus, soarele nu te va mai parjoli, aerul devine respirabil si apa marii va fi limpede, numai buna de balacit. Litoralul se mai goleste,…

- Operatorii locali de turism anunța ca gorjenii au plecat in numar mare pe litoral in concediu sau in vacanța. Multe rezervari au fost facute in perioada decembrie – februarie, pentru ca acum vacanțele sunt mai scumpe cu 20%. Pe litoralul romanesc, 6 nopți de cazare cu demipensiune costa cel mai puțin…

- Cand turistii sunt multi, mancarea este, automat, mai putina! In acest weekend, la un hotel din statiunea Olimp a avut loc un scandal "de toata frumusetea". Desi era "all inclusiv", turistii au ramas fara mancare, iar spiritele s-au incins rapid.

- „Am ajuns in punctul in care nu mai am de la tara asta nicio asteptare. Doar dezamagiri- Nimeni nu are nici cel mai mic interes sa faca ceva. Nu le pasa, pur si simplu!- Probabil sunt prea preocupati de furat, decat sa faca turismul sa mearga”, spune Mihaela, localnica din Olimp. Sezonul estival…

- Aproape jumatate dintre romani (43%) intentioneaza sa-si petreaca vacanta de anul acesta in Romania, iar printre optiunile acestora figureaza statiunile de pe Litoralul romanesc, in special Mamaia, Costinesti, Eforie Nord si Vama Veche, arata datele unui studiu de piata, publicate marti. Studiul "Topul…

- Peste 43% dintre romani iși vor petrece concediul de anul acesta in Romania, potrivit unui studiu realizat de OLX Cazare și Turism, iar printre opțiunile lor se numara stațiunile de pe litoralul romanesc și - in special - Mamaia, Costinești, Eforie Nord și Vama Veche. Studiul „Topul stațiunilor…

- Dupa 1990, litoralul romanesc nu a mai fost la fel de atractiv ca in anii '70-'80, pentru turistii straini, iar in ultimii 30 de ani, multi si-au pierdut speranta unei reveniri la stralucirea de odinioara. De...

- Cererea tot mai mare pentru structurile all inclusive ii face pe unii hotelieri sa investeasca in acest segment, astfel ca doar in aceasta vara numarul locurilor all inclusive in hoteluri a crescut cu 3.243, respectiv cu 30% fata de capacitatea de anul trecut.