Stiri pe aceeasi tema

- Otilia, o romanca de 23 de ani, s-a stins din viata intr-un grav accident produs pe Autostrada A1 din Italia, intre Modena Sud si Valsamoggia. Tanara pleca in vacanta, la Londra, alaturi de prietenele ei.

- O romanca de doar 23 de ani a murit intr-un grav accident produs pe Autostrada A1 Milano-Napoli din Italia, intre Modena Sud si Valsamoggia. Femeia era condusa spre aeroportul din Bologna, de unde urma sa plece intr-o vacanta in Londra. Trei femei, toate din Sassuolo, au murit in tragicul accident produs…

- Autoritatile din orasul Ferrara, din zona Bologna a Italiei, au lansat un apel in presa locala pentru gasirea familiei unei romance decedata inca din data de 10 februarie si al carui trup se afla la morga orasului.

- Cadavrul romancei a fost descoperit de ginerele batranei, care a venit in vizita, a anunțat observator.tv. Tragedia s-a intamplat sambata, dupa ora 19.00. Barbatul a sunat la numarul unic de urgenta, insa echipajul de prim-ajutor venit la fata locului nu a mai putut face nimic pentru romanca,…

- O romanca de 52 de ani a fost gasita fara suflare, in casa pe care o inchiriase din localitatea Fasano, Italia. Trupul femeii era intr-o stare avansata de descompunere, iar polițiștii au transmis ca, cel mai probabil, aceasta a murit in urma cu aproximativ trei saptamani.

- Astazi are loc slujba de inmormantare a regretatului Razvan Ciobanu. Printre vedetele care au venit sa-și ia ramas bun de la celebrul designer se numara și Alin Galațescu, bun prieten cu acesta.

- O romanca de 17 ani pe nume Ionela Alexandra Rusu a disparut fara urma, in Italia! De 2 zile, fata nu a mai fost vazuta, iar familia acesteia este in stare de șoc și o cauta in disperare!

- O tanara romanca, in varsta de 32 de ani, cu domiciliul in Brescia, o localitate din nordul Italiei, a fost gasita moarta in casa. Un echipaj de interventie a ajuns la casa romancei si au fost nevoiti sa forteze o fereastra pentru a intra in casa, dupa ce familia a dat alarma, cand aceasta nu a mai…