- La data de 21 decembrie 2018, politistii Sectiei 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat doi barbați, ambii de 33 de ani, din comuna Ighiu, ce dețineau, ilegal, 1.300 de articole pirotehnice (petarde și artificii), pe care intenționau sa le valorifice in piața din Ighiu. Politistii le-au intocmit…

- Ieri, 20 decembrie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, i-au depistat, in flagrant delict, pe doi tineri, ambii de 24 de ani, din municipiul Sebes, in timp ce incercau sa comercializeze, in parcarea unui supermarket din municipiu, petarde si artificii,…

- Politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, au oprit pentru control pe DJ109D de pe raza comunei Sic, duminica, 9 decembrie, in jurul orei 2 dimineața, un autoturism, condus de un tanar de 23 ani, din comuna Sic, județul Cluj, constatand ca acesta nu deține permis de conducere pentru nicio…

- Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Pielești au desfașurat o acțiune pentru combaterea braconajului cinegetic, pe fondurile de vanatoare din Pielești și Teslui. In urma activitaților desfașurate, polițiștii au prins in flagrant un tanar de 17 ani, din Dragotești, ...

- Politistii doljeni au tras mai multe focuri de arma, joi, pentru a opri o autoutilitara despre care aveau indicii ca fusese furata din judetul Ilfov. Ei au prins doi pasageri din autovehicul, soferul reusind insa sa fuga, informeaza News.ro.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Dolj,…

- Politistii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Pielești, in baza unei solicitari realizate de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov, au pornit in urmarirea unei autoutilitare, cu privire la care existau indicii ca ar fi fost sustrasa din ...

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj si Sectiei 1 Politie Craiova au depistat, ieri, o femeie de 46 de ani, din municipiu, urmarita la nivel international. Pe numele persoanei in cauza, autoritatile judiciare din Italia au emis un ...