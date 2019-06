Dobrogea, sub cod galben de averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina ANM a emis avertizare meteorologica de cod galben, valabila in intervalul 23 iunie, ora 03.00 ndash; 24 iunie, ora 15.00. Printre fenomenele vizate se numara: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l mp si pe arii restranse 40...50 l ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN pentru toate judetele din Moldova. Interval de valabilitate: 30 mai, ora 12 – 31 mai, ora 03 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata; Zone afectate: Moldova; In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment de Cod Galben de instabilitate atmosferica, valabil pentru centru și jumatatea vestica a țarii, inclusiv județul Cluj, in care atrage... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 28 mai, ora 14 – 29 mai, ora 02 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata; Zone afectate: zona de munte a județului Suceava; In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in nord-vestul Moldovei.…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila, miercuri, in 13 judete. Cantitatile de precipitatii vor atinge si 50 de litri pe metru patrat. Totodata, a fost emisa o prognoza speciala pentru…

- Doua avertizari COD GALBEN de vreme instabila, valabile pentru zilele de luni si marti au fost transmise de catre Administratia Nationala de Meteorologie Prima avertizare cod galben este valabila in perioada 6 mai, ora 14.00 – 6 mai, ora 23.00. In Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local in Transilvania,…

- ACTUALIZARE MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 06 mai, ora 14 – 6 mai ora 23 Fenomene vizate: perioade scurte de instabilitate atmosferica accentuata; Zone afectate: conform textului și harții; In intervalul menționat, in Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local…

- Ne așteapta o perioada cu instabilitate atmosferica accentuata, cel puțin pana miercuri dimineața, la ora 09:00. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in cea mai mare parte a țarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial,…

- Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferica accentuata, de marti, de la ora 14.00, pana miercuri la ora 21.00, care vizeaza și județul Bacau. ”In cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.