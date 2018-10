Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a obtinut un rezultat de exceptie in Liga Campionilor, a reusit sa invinga favorita grupei Wisla Plock, cu 24-21. In urma acestui rezultat, reprezentanta Romaniei a preluat conducerea grupei D

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu scorul de 36-31 (18-13) echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, in meciul disputat vineri in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti. Campioana Romaniei…

- Dinamo București, campioana Romaniei la handbal masculin, a obținut, miercuri, prima victorie in deplasare in Liga Campionilor (aflandu-se la a patra participare in grupe), dupa ce a invins formația finlandeza Riihimaen Cock, scor 32-31 (15-17), in etapa a patra a grupei D. In acest moment, Dinamo se…

- Dinamo Bucuresti a reusit prima sa victorie in deplasare in acest sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin, 32-31 (15-17) cu echipa finlandeza Riihimaen Cocks, la Vantaa, in Grupa D a competitiei. Meciul a fost echilibrat in prima sa parte, dar Dinamo a fost echipa care a venit mereu…

- Dinamo Bucuresti a invins echipa elvetiana Wacker Thun cu scorul de 35-34 (19-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Dupa un inceput ezitant,...

- Dinamo Bucuresti ocupa locul 4 in Grupa D a Ligii Campionilor, dupa primele doua etape. Campioana Romaniei a inregistrat pana acum o victorie (26-24 cu Elverum) si o infrangere (28-31 cu Ademar Leon).

- Dinamo Bucuresti a debutat cu o victorie in noua editie a Ligii Campionilor la handbal masculin, 26-24 (12-11) cu formatia norvegiana Elverum Handball, miercuri seara, in Sala Dinamo din Capitala, in Grupa D a competitiei. Inceputul de meci a fost echilibrat, dar campioana Romaniei a reusit sa se desprinda…