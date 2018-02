Stiri pe aceeasi tema

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- Nici nu s-a intors bine din Thailanda, unde a fost cu iubita lui, ca a parasit din nou Romania. De data asta, prezentatorul de la "Romanii au talent" a ajuns in Statele Unite. Recent, Smiley a iesit intr-un club, unde s-a intalnit cu o blonda celebra, alaturi de care s-a pozat in ipostaze apropiate.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info. ”Cei care au vrut sa testeze cat…

- Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar de ziua ei! Ea a anuntat pe pagina ei de socializare ca ea si iubitul ei urmeaza ca peste 6 luni sa devina parinti. Cei doi formeaza un cuplu din primavara anului trecut insa au decis sa pastreze discretia in ceea ce privește relatia lor. "Dragii…

- Dupa relația cu Laura Cosoi, Smiley nu și-a mai asumat nicio relație, asta nu pentru ca nu a avut o iubita oficiala, ci pentru ca a ajuns la concluzia ca daca lumea știe cat mai puține lucruri despre viața lui personala este mult mai fericit. Discret in ceea ce privește lumea lui, Smiley a facut declarații…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Chiar daca difernța de varsta dintre Gina Pistol și Smiley nu este atat de mare precum era la ultimul iubit, Alin Cocoș, prezentoarea Tv și-a dorit sa mascheze cumva cei 3 ani care-i despart. Astfel ca Gina Pistol și-a facut lifting facial, reușind sa estompeze ridurile și cearcanele. Gina Pistol nu…

- Gina Pistol s-a intors de cateva zile din Thailanda, loc in care s-a relaxat, cel puțin cateva zile, in compania lui Smiley, iubirea lor, neasumata inca, consumandu-se, probabil, cu intensitate in exotica țara asiatica. Iar in momentul in care a ajuns inapoi in frigurosul București, frumoasa prezentatoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura ei. „2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Hagi și-a luat inapoi fiul! Cat a dat ”Regele” pentru cea mai paguboasa afacere pe care a facut-o. Viitorul Constanța l-a repatriat, oficial, pe Ianis Hagi , mijlocașul in varsta de 19 ani fiind rascumparat de la Fiorentina florența contra sumei care fusese platita pentru el: 2 milioane de euro. Dincolo…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, miercuri, proiectul de hotarare care prevede acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer.

- Destin infiorator pentru un tanar din Zalau care a aflat ca are cancer inainte de nunta. Florin Racoare trebuia ca in iulie 2017 sa spuna „Da” in fața ofițerului starii civile, insa un diagnostic cumplit i-a schimbat radical viața. Cu doar trei luni inainte de nunta, Florin Racoare a aflat ca sufera…

- Indragita interpreta de muzica populara Elena Merisoreanu a fost pradata de propriile angajate. Acestea i-au furat artistei bijuterii valoroase din aur chiar din casa. Doamna Merisoreanu si-a invatat lectia si acum isi tine tezaurul inchis. Prin aceleasi situatii au trecut si Stela Popescu si Mirabela…

- Nu s-a inteles deloc cu Meme Stoica, doar asa, de ochii lumii, si-au mai zambit! Este vorba de Gabi Tamas, fotbalistul care a avut cateva rafuieli cu directorul sportiv al echipei FCSB, Mihai Stoica. Ultima ”polemica” a lasat, insa, rani nevindecate in ”sufletul” nabadaiosului Gabita. Meme l-ar fi jignit,…

Denis Alibec nu a renuntat la calculator, asa cum, in prima faza, i-a spus lui Gigi Becali. Emilia Stroe, mama atacantului de la FCSB, a precizat ca fiul ei continua sa aiba computerul deoarece ii este foarte util, insa nu cum crede latifundiarul din Pipera.

Gabriela Cristea a vorbit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre inlocuirea ei la emisiunea "Te vreau langa mine". Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala.

- 2018 va fi cu siguranța un an interesant: cu impacari, divorturi, nunti, dar si muulte botezuri! Sunt multe vedete care au anuntat ca sunt insarcinate. Ce staruri de peste Ocean vor deveni mamici anul acesta aflam din clipul de mai sus!

Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit.

Premierul Mihai Tudose se afla intr-o mini-vacanta impreuna cu familia la munte. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia unor imagini fabuloase cu premierul Tudose jucand bowling alaturi de vicepremierul Marcel Ciolacu. Premierul Mihai Tudose a impresionat la bowling, dand chiar si…

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…

Dragoste mare intre Alin Cocos Jr. si Monica Orlanda! Fiul fostului sot al Elenei Udrea este un barbat care stie sa aiba grija de femeia de langa el, pe care o rasfata doar cu cadouri scumpe. Dupa ceasul de 10.000 de euro si vacantele de lux, Cocos Jr. i-a innoit iubitei si masina

Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

Gabi Godeanu, celebrul concurent de la MasterChef, dezvaluie pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , o reteta-minune de Craciun, cu care cu siguranta nu veti da gres! Gabi Godeanu a acceptat sa le destainuie cititorilor nostri cum gateste el ceafa la cuptor. Reteta lui a fost apreciata de toti…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Parlament, ca „nu sunt intemeiate” ingrijorarile exprimate de catre ambasadorii celor șapte state ale UE in legatura cu modificarile aduse legilor Justiției in Romania.

- Ce-i face pe romani sa emigreze in masa? Doar neajunsurile economice? Si care e distanta dintre ei si o patrie complet distrusa? Dar pana la una paradiziaca? Oare ce-ar trebui sa faca spre a o construi?

- Procurorul-sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca in dosarul „Black Cube”, in care e ivestigheaza spionarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este in derulare o a doua comisie rogatorie in Israel. Urmeaza ca aceasta comisie sa se intoarca in Romania si mai urmeaza o constatare tehnica, ar fi…

Se intorsese falit din America, dar si-a revenit in Romania. Celebrul "Casanova de la MasterChef", Gabi Godeanu, s-a umplut de bani si si-a facut restaurant! Dupa ce a ajuns inapoi in Bucuresti, a reluat o afacere pe care o abandonase, o rotiserie in Colentina, iar lucrurile au evoluat.

Fratele ucigasei de la metrou dezvaluie ca femeia isi teroriza familia, in timp ce rudele fetei care si-a gasit sfarsitul pe sinele de tren din statia Dristor 1 isi plang pierderea.

Scandal urias in lumea interlopa! Strugurel Irlandezu i-a declarat razboi celebrului Nelson Mondialu', pe care-l ameninta cu moartea. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are filmarile halucinante cu Strugurel care-si devoaleaza public planul de a atenta la viata cunoscutul interlop, dar si motivele…

Vestea anului in Romania vine tocmai din Las Vegas! Da, cunoscutul om de afaceri, producator de filme si actor s-a casatorit cu Angela Martini, un fost Miss Universe! Iar felul in care cei doi au spus "hai s-o facem" este, de-a dreptul, uluitor!

- Ghinion pe Dennis Man! Parintii lui au o casa de pariuri si, chiar daca ilegal nu este, putin scandal tot a iesit, in aceste timpuri in care dosare ale mafiei din domeniu ies la lumina mai ceva ca ciupercile dupa ploaie! Cristina si Cristian Man si-au deschis afacerea in urma cu putini ani, in comuna…

- Bucurie mare pentru una dintre cele mai apreciate actrite ale momentului. Aceasta va deveni mama. Ada Condeescu, pentru ca despre ea este vorba, este insarcinata. Actrita traieste una dintre cele mai

- Dupa imaginile cu bataia care au facut inconjurul internetului, Mihai Gadea a prezentat, a prezentat la "Sinteza zilei", un interviu cu Sandu Matei, protestatarul care l-a batut pe un batran de 71 de ani in fața Guvernului, dupa ce cei doi au avut un schimb de replici.Citește și: Declarație…

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- Cateva sute de oameni au sosit cu autocarele in Capitala, vineri dimineata, adusi de mai multe organizatii PSD din tara, pentru a participa la ceremoniile care vor avea loc de Ziua Nationala la Arcul de Triumf.In jurul orei 8.30, in parcarea Romexpo erau deja aproximativ 20 de autocare, din…

In exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Marian Sirbu, poreclit "Box", a povestit, cu lux de amanunte, ce s-a intamplat saptamana trecuta, cand a fost implicat intr-o altercatie cu un notar care, in timpul liber, practica sporturile de contact. In urma conflictului, protagonistii…

Prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Valentin Anghel, tatal lui Ionut, baietelul ucis de maidanezi intr-un parc din Capitala, a vorbit despre noul cosmar pe care il traverseazaA si il ataca dur pe avocatul Bogdan Barbuceanu, care i-a executat silit familia pentru…

- Romania depune toate eforturile pentru a deveni membru cu drepturi depline al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), iar in acest sens vor fi realizate simplificarile și imbunatațirile necesare in ceea ce privește legislația fiscala, a declarat, miercuri, ministrul Finanțelor…

- Copilarie strivita de virusul HIV! 14 mii de copii din Romania au fost infectați cu HIV in perioada 1988 - 1992! In doar 4 ani, așa arata statisticile! 14 mii este numarul care reprezinta o tragedie a comunismului: ultima mostenire lasata de Ceaușescu. Din pacate, doar puțin peste jumatate dintre copiii…

- Lumea mondena din Romania se mareste! Iubita lui Dorin Cocos este insarcinata in sapte luni. Iar dupa calculele facute, potrivit unor marturisiri de-ale apropiatilor cuplului, Raluca Miu urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor.

Plecarea blondei de la "Agentia VIP" ascunde neintelegeri legale survenite intre ea si reprezentantii judiciari ai postului TV, care nu au reusit sa obtina o despartire in conditii amiabile.

- Vizita oficiala aradeana, in China, ziua a treia. Ce se intampla in aceasta zi? Presedintele Consiliului Judetean Arad a fost primit astazi, in orasul Fuzhou, provincia Fujian, din Republica Populara Chineza, de vicepresedintele Grupului South East Fujian Motor Corporation, Lin Qing. Acesta din urma…

Tatal regretatei Denisa a scapat, ca printr-un miracol, de pareza care l-a chinuit in ultimele luni. Semn clar ca artista il vegheaza din ceruri. Barbatul se afla, acum, in perioada de recuperare si se simte mai bine.