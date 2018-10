De ce statul se mprumută mai scump, deși creșterea economică este mare Frecvent auzim de creșterea economica mare pe care o inregistreaza Romania, de 4% in primul semestru din acest an. Totuși, in aceste condiții, țara noastra se imprumuta din ce in ce mai scump atat de pe piața interna, cat și externa. Daca economia merge așa de bine, de ce se imprumuta statul mai scump? Daca ne uitam la economie, vedem ca a urcat costul imprumuturilor din cauza inflației, pe piața interna, iar aceasta creștere prețurilor de consum a fost determinata, intr-o mare masura, de majorarile salariale ale Guvernului care au dus la exces de cerere agregata. In cel de-al doilea trimestru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

