- Un nou drum turistic a fost asfafaltat in Munții Apuseni. Este vorba despre DC 204, ce face legatura intre Horea și Petreasa, satul aflat la cota 1600. Porțiunea are o lungime de aproximativ 8 kilometri și este denumita „Drumul lui Iovan”, pentru ca in zona respectiva (vf. Petreasa), acum cinci ani,…

- Targul Lemnarilor de la Horea ajunge anul acesta la ediția a XXIV-a și include și o serie de evenimente ce se vor desfașura pe Varful Petreasa, locația in care acum cinci ani și-au pierdut viața, in accident aviatic, pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion. Evenimentul, organizat in principal pentru…

- Ziarul Unirea 3-4 august: Zilele orașului Zlatna. Parada portului popular și spectacol folcloric. Cristian Pomohaci revine in Alba, de data aceasta pe scena, ca interpret de folclor 3-4 august: Zilele orașului Zlatna. Parada portului popular și spectacol folcloric. Cristian Pomohaci revine in Alba,…

- Timp de doua zile, in perioada 22-23 iunie, la Cricau, peste 100 de razboinici daci si romani vor reinvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitand publicul intr-o calatorie in timp, chiar in perioada in care a inceput procesul de formare a poporului roman. Este a XIII-a editie a Festivalului Cetatilor…

- Familia Regala, alaturi de reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Romane, Jandarmeriei Romane, istorici, autoritati locale si nationale va participa, in perioada 27-28 mai, la Centenarul primei vizite in Muntii Apuseni. In 28 mai 1919, Regele Ferdinand si Regina Maria s-au deplasat de la Turda spre Campeni…