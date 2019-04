In toata Romania sunt doar 150 de psihiatri pediatri aflati in contract cu casele de asigurari. Un judet intreg, Bistrita Nasaud, a decontat in 2017 servicii psihologice conexe actului medical in valoare de 76 de lei. Adica echivalentul unei sedinte de psihoterapie la nivelul anului 2017. Asta in condițiile in care in Bistrița Nasaud numarul copiilor cu autism sau ADHD sare de 400. Pe 2 aprilie 2019, de ziua mondiala dedicata acestei afecțiuni, Guvernul Dancila a spus ca va ajuta copiii cu autism, dar nimeni nu știe cum pentru ca documentul nu a fost facut public. Protocolul interministerial pe…