Stiri pe aceeasi tema

- ​​Razboi total între Liviu Dragnea și Viorica Dancila. În cererea de sesizarea a Curții de Justiție a UE (CJUE), fostul șef al PSD susține ca succesoarea sa nu ar fi declarat corect salariul pe care i-l platea în perioada când a fost europarlamentar asistentei sale locale, ceea…

- In documentul consultat de site-ul HotNews.ro, Dragnea sustine ca Dancila „nu a declarat salariul real al angajatului asistent local (a declarat exclusiv salariul minim pe economie), astfel incat la bugetul national nu au ajuns in intervalul februarie 2017 - ianuarie 2018, dar nici pana in prezent impozitele…

- Premierul demis Viorica Dancila a spus ca nu ii este frica de sesizarea depusa de Liviu Dragnea impotriva sa la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la anumite fraude pe care le-ar fi comis in perioada cand era europarlamentar, informeaza Agerpres. ”La cei șapte care sunt impotriva mea,…

- "Bine, la șapte care sunt impotriva mea, al optulea parca nici nu mai conteaza. Eu va garantez ca de fiecare data am respectat legea. Nu mi-aș fi permis sa fac așa ceva, iar daca exista o mai buna informare și oricare dintre europarlamentari pot sa confirme acest lucru, nimeni nu poate sa redirecționeze…

- Premierul Viorica Dancila a comentat, duminica, actiunea pe care Liviu Dragnea vrea sa o initieze impotriva ei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, spunand ca, la sapte barbati care sunt impotriva ei (liderii Opozitiei), al optulea ”parca nici nu mai conteaza”. Dancila spune ca nu ii este teama…

- Viorica Dancila a declarat ca ii este frica doar de Dumnezeu și de "masurile impotriva romanilor", ca reacție la faptul ca Liviu Dragnea o acuza de unele fraude comise in perioada in care ea era europarlamentar. ”La șapte care sunt impotriva mea, al optulea parca nici nu mai conteaza”, a adaugat…

- Liviu Dragnea vrea sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene in dosarul de la Curtea de Apel București in care contesta noua conducere PSD, stabilita la Congres. Fostul lider PSD a depus la instanța mai multe cereri, intre care și cea privind CJUE, urmatorul termen fiind in 31 octombrie. Adevarata…

- Viorica Dancila s-a lansat, joi seara, la Romania TV, intr-un atac dur la adresa ministrului de Externe, Ramona Manescu, despre care a spus ca si-a dorit foarte mult functia de comisar european. "A luptat impotriva premierului, nu a stat absolul deloc alaturi de premier", a spus Dancila, despre ministrul…