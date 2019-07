Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua este implinita și fericita, atat pe plan profesional cat și pe plan personal. Frumoasa cantareața de muzica de petrecere traiește in prezent o poveste de dragoste și vorbește deschis despre asta. Artista și-a refacut viața alaturi de Cosmin, un tanar afacerist din Sibiu! Carmen…

- Florinel Coman este unul dintre cei mai buni jucatori romani, iar de fiecare data cand a intrat pe teren a facut tot posibilul sa nu dezamageasca. Jucatorul lui FCSB este un tanar ambitios, dornic de afirmare si cu mare dragoste pentru fotbal.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt, fara doar și poate, unul dintre cele mai invidiate și apreciate cupluri din showbizul romanesc. Impresara a spus, pe șleau, tot ce iubește la antrenor.

- Bianca Dragușanu pare mai fericita ca niciodata alaturi de actualul ei iubit, Alex Bodi. Deși relația lor a fost presarata cu multe desparțiri și impacari, Bianca Dragușanu și Alex Bodi, actualul ei iubit, pare sa se ințeleaga perfect. Relația lor mai mai stransa ca niciodata. Intr-o fotografie pe care…

- Carmen de la Salciua traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. E iubita de omul pe care-l iubește, iar in cariera totul ii merge struna. Iar Cosmin Isaila e tare atent și grijuliu cu ea. In plus, nu uita niciodata sa o faca sa zambeasca. Asa a facut și zilele trecute cand a surprins-o…

- Dan Badea și soția lui, Madalina, sunt mai fericiți ca niciodata, dupa ce in aceasta primavara au devenit parinți pentru prima data. Cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz și sunt admirați cu fiecare ocazie.

- Andrei Petric Informațiile despre victoria lui Vladimir Zelenski în alegerile prezidențiale din Ucraina, în care actorul a acumulat cu doua treimi (peste 73%) mai multe voturi decât actualul șef al statului, Petro Poroșenko, sunt deja doua zile la rând în topul…

- Anca Lungu a lasat stirile si s-a mutat in Franta! Totul pentru dragoste si din dragoste! Acum, la un an de la decizia radicala, vedeta a facut o noua alegere! Totul despre Anca de acum, dar si despre milionarul care i-a dat lumea peste cap.