Dâmboviţa: Bănuiţi de operaţiuni ilegale cu tutun, reţinuţi de poliţişti Politistii damboviteni au documentat activitatea infractionala a 10 persoane banuite de producerea, detinerea in afara unui antrepozit fiscal si comercializarea fara drept de tigarete si tutun, se arata intr-un comunicat al IPJ Dambovita, remis, miercuri, AGERPRES.



Sapte dintre cele 10 persoane au fost retinute pentru 24 de ore, urmand ca pe parcursul zilei de miercuri sa fie prezentate in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.



"In urma cercetarilor efectuate politistii au stabilit ca, in perioada ianuarie 2017-martie 2019, banuitii ar…

Sursa articol: agerpres.ro

