- Dupa mai multi ani de negocieri dificile, in 2013 s-a decis ca in schimbul proprietatilor confiscate de fostul regim comunist, un numar de 16 culte religioase din Cehia sa primeasca o compensatie financiara in valoare de 59 de miliarde de coroane (aproape 2,4 miliarde de euro) care urmeaza sa fie…

- ”In data de 21.09.2019, la solicitarea politiei de frontiera, lucratorii vamali de la Biroul vamal Calafat au efectuat un control fizic la un microbuz inmatriculat in Bulgaria, ce transporta marfuri pe ruta Bulgaria – Marea Britanie. In urma controlului au fost reținute 1.300 cutii conținand…

- Judecatorii Curții Constituționale au publicat motivarea deciziei privitoare la modificarile aduse la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Judecatorii CCR au…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Prevederile…

- Senatul Republicii Cehe a votat in favoarea inceperii actiunii la Curtea Constitutionala contra presedintelui tarii, Milos Zeman (74 de ani), transmite joi DPA, preluata de Agerpres. Camera superioara a parlamentului de la Praga il acuza pe seful statului de incalcarea a opt prevederi constitutionale,…

- Camera superioara a parlamentului de la Praga il acuza pe seful statului de incalcarea a opt prevederi constitutionale, printre care declaratii care contravin politicii externe oficiale a tarii. Din cei 75 de senatori cehi prezenti miercuri seara la vot, 48 au votat in favoarea inceperii demersurilor…

- Senatul Republicii Cehe a votat in favoarea inceperii actiunii la Curtea Constitutionala contra presedintelui tarii, Milos Zeman (74 de ani), transmite joi dpa. Camera superioara a parlamentului de la Praga il acuza pe seful statului de incalcarea a opt prevederi constitutionale, printre care declaratii…

- Barbat sanctionat contraventional de jandarmi deoarece a fost surprins in timp efectua acte ilegale de comert. Marfa oferita spre vanzare a fost confiscata. Efective ale Jandarmeriei Alba au confiscat marți in satul Tatarlaua, intr-o acțiune de prevenire a comerțului ilicit, 75 de oale de diferite…