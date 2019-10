Stiri pe aceeasi tema

- Euro creste insesizabil, marti, in comparatie cu moneda nationala. Dolarul creste in cotatie ceva mai mult. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7512 de lei, fata de luni cand a fost 4,7511 de lei/unitate. Si dolarul american a crescut. Acesta este cotat la 4.3605…

- Euro scade insesizabil, marti, in comparatie cu moneda nationala. Dolarul coboara in cotatie ceva mai mult. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7485 de lei, cu 0,01% mai putin fata de luni. Si dolarul american a scazut. Acesta este cotat la 4,3174 de lei/unitate,…

- Euro a crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a scazut usor. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7354 de lei, comparativ cu sedinta de marti cand valora 4,7352 lei. Dolarul american a scazut miercuri. Acesta este cotat la 4,2876…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7363 lei pentru un euro, in crestere cu 0,23 bani (+0,05%) fata de cotatia anterioara, de 4,7340 lei/euro. Leul s-a depreciat si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,2946 lei, cu 0,13 de bani (0,03%) peste cotatia din sedinta…

- Curs valutar 13 august. Banca Naționala a Romaniei a anunțat noul curs de referința pentru ziua de astazi. Astazi, 13 august, moneda europeana creste din nou! Pe de alta parte, dolarul si lira sterlina scad considerabil.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7311 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de valoarea atinsa luni. Pretul aurului a scazut, dar a ramas aproape de nivelul maxim al ultimilor 7 ani.Luni, euro a scazut la 4.7334 lei. Marti, euro a coborat la 4.7311…

- Euro a scazut, joi, in comparatie cu moneda nationala, dar dolarul a facut un pas mare in fata. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7317 de lei/unitate, in scadere cu 0,04% fata de sedinta de miercuri. Dolarul american a crescut fiind cotat de BNR la 4,2858 de lei/unitate,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7315 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa joi. Totodata, pretul aurului a atins cel mai inalt nivel din 2012 pana in prezent, pe fondul cresterii volatilitatii pe pietele internationale. Joi, euro a…