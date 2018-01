Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Tanase, Adrian Titieni, Marian Ralea si Adriana Trandafir sunt doar cativa din actorii reuniti in prima drama psihologica filmata in Romania. "Fructul oprit" are marea premiera, maine seara, dupa Observator, si aduce o poveste fascinanta in care personajul principal este iubirea.

- Fostul șef al SRI, Virgil Magureanu, a ajuns in aceasta dimineața la sediul Ministerului Justiției pentru o intrevedere cu Tudorel Toader, anunța Antena3. Momentan nu se cunosc motivele acestei vizite surpriza.- in curs de actualizare

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- De multe ori, cand e vorba despre ce se petrece in Romania, afli ca nu s-a furat un Mercedes, ci o bicicleta si, de fapt, nu s-a furat, ci s-a returnat. In ultima vreme, numai un om a reusit sa exprime acest lucru mai bine ca oricare: Dana Grecu. Pardon, Dana Chera. Stim cu totii […] Dana Grecu, o Romanie…

- Au aparut primele imagini cu proaspatul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a avut parte de un sfarșit de an tumultuos. Vedeta a divorțat de Bogdan Grecu , cu care are doi copii. Apoi, o alta veste bomba: Dana Grecu s-a casatorit, la nici o luna…

- Jurnalista Mara Banica s-a aratat in fața fanilor ei așa cum aceștia nu au vazut-o vreodata. Mara Banica, care a inlocuit-o in numeroase randuri pe Simona Gherghe la emisiunea „Acces Direct” , de la Antena 1, se afla in vacanța cu logodnicul ei, Razvan. Jurnalista, care și-a facut mama sa planga in…

- O informație bomba despre Dana Grecu iese la iveala. la numai o luna de de la divorț, aceasta s-a maritat cu un medic. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a anunțat la TV ca a divorțat de cel care i-a fost partener de viața, Bogdan Grecu . Bogdan Grecu are o relație cu o…

- Prima imagine cu fostul soț al Danei Grecu și iubita lui a fost postata pe contul de socializare, chiar de femeia care l-a cucerit definitiv pe Bogdan Grecu. Bruneta a avut prima reacție. Ioana este in culmea fericirii și a marturisit public acest lucru. „Cand visurile noastre devin realitate dupa…

- Dana Chera a fost casatorita cu Bogdan Grecu timp ce mai bine de douazeci de ani. Ei il au impreuna pe David, care are 14 ani si pe Maria, de 11. Intr-o carte scrisa de o colega de breasla, prezentatoarea de la Antena 3 a dezvaluit ca este o "sotie supusa", desi in emisiuni este foarte certareata si…

- Dan Negru a caștigat din nou razboiul audiențelor in noaptea de Revelion, cu al 18-lea program de acest fel pe care il prezinta. Revelionul starurilor, cu Dan Negru, nu a lasat nicio șansa celelalte posturi TV in noaptea dintre ani, noteaza paginademedia.ro.Diferența dintre Revelionul starurilor…

- "Care este diferența intre Cosette Chichirau și Liviu Dragnea?", l-a intrebat jurnalista. Mugur Ciuvica a zis: "Nu pot sa raspund. Este o intrebare foarte grea. Va gandesc și va raspund la anul. Este un non-personaj. Inainte de șampanie, de Revelion, stam sa vorbim despre nimeni? Sa vorbim despre…

- ”Eu cred ca dupa atatea luni de zile de demonstrații neautorizate din partea unor ONG-uri extrem de legaliste, care sunt cu legea, cu dreptatea, cu statul, iar demonstarția este neautorizata, nu a avut niciodata autorizație, faptul ca un inalt oficial guvernamental discuta cu acești oameni, mie mi…

- Roxana Dobre a marturisit ca s-a certat cu Florin Salam, dupa ce acesta a venit acasa furios, pentru ca un membru al familiei s-a plans la el ca bruneta i-ar spus sa nu intre incaltat in casa. Rasturnare de situatie in telenovela FLORIN SALAM-ROXANA DOBRE. Se cere test de paternitate. "Sa le…

- Surpriza Mirelei Vaida pentru marea familie de vedete „Mereu impreuna”. Zilele aceastea, la Antena 1 se deruleaza o serie de supershow-uri, cu emoție, spectacol si trairi intense, alaturi de cea mai mare familie de vedete. De 24 de ani, Antena 1 e mereu aproape de telespectatorii sai, iar anul acesta…

- Cristina Stamate a murit, luni dimineața, la Spitalul de Urgența Floreasca la varsta de 71 de ani, actrița fiind internata de saptamana trecuta pentru investigatii, dupa ce i se facuse rau.Cristina Stamate, cunoscuta mai ales pentru rolurile de la Teatrul de Revista, a rememorat intr-un interviu…

- Vestea morții marii actrițe Cristina Stamate a cazut ca un trasnet peste lumea teatrului romanesc, iar Alexandru Arșinel este in stare de șoc. La doar o zi dupa ce Stela Popescu a fost inmormantata, iata ca o alta stea a șcenei teatrale a trecut in neființa. “Continuam cu evenimentele dramatice care…

- Micutul Andrei, fiul gorjencei Octavia Geamanu, prezentatoarea Observatorului de la Antena 1, si al lui Marius Ionescu de la formatia Directia 5 a implinit luni, 20 noiembrie, un anisor. Micutul a fost sarbatorit cum se cuvine si a primit o mul...

- O mutare de proporții a avut loc la Antena 3! In contextul in care, vineri, 17 noiembrie, Dana Grecu a anunțat ca aceea a fost ultima zi in care emisiunea "La ordinea zilei” a aparut in format normal, șefii trustului Intact au facut o mișcare interesanta.Pentru a inlocui, in prime-time, "La…

- Dana Grecu nu va mai prezenta emisiunea pe care a avea pana acum la Antena 3. Dana Grecu, care recent a dezvaluit care a fost cea mai mare drama din viața ei , este cunoscuta publicului telespectator ca moderatoare a emisiunii „la ordinea zilei”, de la Antena 3. Dana Grecu, care este mare pasionata…

- Realizatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, este una dintre cele mai cunoscute vedete care apar pe televizoarele din Romania. Aceasta și-a facut un renume prin incisivitatea și taria cu care abordeaza subiectele.Daca pe celebra jurnalista din trustul Intact o știu toți romanii, despre soțul…

- Dana Grecu a anunțat vineri ca a fost ultima ediție, in acest format, a emisiunii ”La Ordinea Zilei”, care foarte mult timp a fost lider de audiența pe segmentul sau. Vestea i-a luat prin surprindere atat pe telespectatorii sai, cat și pe oamenii de media care au facut numeroase speculații și interpretari…

- [citeste si] "Este ultima emisiune 'La ordinea zilei' in acest format. Timp de 12 ani, cinci zile din șapte, am fost impreuna. Ne-ați primit foarte bine in casele dumneavoastra. Va marturisesc sincer ca am intrat cu mare respect in casele dumneavoastra. Din toți acești ani, nimic nu ma face…

- Realizatorul TV spune ca a fost deranjat foarte tare de sintagma folosita de Victor Ponta conform careia Liviu Dragnea minte ca la Teleorman. "M-a deranjat o chestie printre cele spuse de Victor Ponta. Au fost chestii din discurs pe care le-am apreciat dar ceea ce m-a deranjat mai tare printre…

- Lidia Dragescu avea 23 de ani si tot viitorul in fata. Studia medicina la universitatea Essex din Marea Britanie si isi dorea cu ardoare sa ajute oamenii aflati in nevoie si visa sa ajunga neurochirurg. Nimic nu prevestea tragedia care urma sa se petreaca. Nici macar mama Lidiei nu banuia…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca, miercuri, va trece Codul Fiscal prin Ordonanta de urgenta, informeaza Antena3.ro. Discutii au existat inclusiv cu reprezentantii administratiilor locale. Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca vor fi trecute contributiile de la angajator la angajat, Tudose a raspuns…

- Dana Grecu a facut o comparație intre interviul acordat astazi de Laura Kovesi in care a discutat despre ultimele declarații ale lui Victor Ponta referitoare la posibile intalniri ale șefei DNA cu Liviu Dragnea. Moderatoarea Antenei 3 a observat ca interviul a fost unul realizat la o masa, cu mai…

- Victor Ponta sa hotarat sa raspunda la acuzatia ca a aprobat eliminarea unor colegi din PSD de catre DNA. Fostul premier neaga ca ar fi fost implicat in asemenea manevre si dezvaluie ca Liviu Dragnea i-a rugat personal pe Coldea si pe Kovesi sa-l scape de problemele penale. Desi a mai vorbit despre…

- "Eu am decis sa spun ceea ce gandesc cei mai multi membri si votanti ai PSD - ca Liviu Dragnea si “Cartelul de la Teldrum” au confiscat Partidul si il folosesc doar pentru puterea personala, pentru bani si protectie in fata legii / ca a abandonat toate promisiunile din Programul de Campanie si distruge…

- Dana Grecu a amintit, la inceputul emisiunii de astazi, apelul facut in direct de catre Codrin Ștefanescu pentru fostul premier Victor Ponta. Realizatoarea ”La Ordinea Zilei” a precizat ca i-a dat un mesaj lui Victor Ponta cu invitația comunicatorului PSD. Dana Grecu a subliniat ca Victor…

- Proiectul cultural ”Seratele Bibliotecii”, inițiat in luna septembrie a acestui an de Asociația ,,Sfanta Maria Magdalena” in parteneriat cu Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba, continua in luna octombrie cu o noua intalnire ce va aborda doua noi teme: Omul este pastratorul Ființei și Cum este…

- Dana Grecu așa a fost dintotdeauna. O luptatoare. Nu a lasat niciodata garda jos. Cand avea doar cateva luni, moartea i-a dat tacoale. A rezistat cateva zeci de minute singura, in zapada, intr-o mașina rasturnata. Șoferul murise, tatal ei era ranit, mama sa leșinase. Bunicii primisera acasa o plapumioara…

- Mihai Tudose i-ar fi spus lui Liviu Dragnea in CExN, cand nu ajungeau la niciun numitor comun: ”Fie imi dau eu demisia, fie iți dai tu demisia din fruntea PSD”, potrivit unor surse Antena 3. In spațiul public, se vorbea despre faptul ca premierul Mihai Tudose i-ar fi cerut demisia lui Liviu…

- ”DNA joaca un rol extraordinar. Chiar sunt cateodata mahnit cand se afirma ca nu s-a schimbat nimic in ceea ce privește lupta anticorupție. Daca nici in Romania DNA nu a punctat in lupta anticorupție, sa ne bata Dumnezeu! Și cred ca e nevoie in continuare, inca 25 de ani, de DNA. Dupa 25 de ani,…