Cum faci cea mai bună cafea la tine acasă: 4 trucuri simple de la specialiști Poți sa-ți prepari acasa o cafea delicioasa folosind cateva trucuri simple, potrivit realitatea.net: 1. Amesteca jumatate de lingurița de zahar de trestie cu cafea. Incalzește puțin amestecul, la foc mic, apoi adauga apa. Zaharul ușor caramelizat va oferi cafelei tale o aroma și un gust deosebit. 2. Pentru o cafea fara zaț in cana, adauga o lingurița de apa rece in cafeaua proaspata și așteapta jumatate de minut. Zațul se va depune pe fundul ibricului, astfel ca nu va trebui sa o mai filtrezi. Este una dintre cele mai cunoscute metode de a scapa de zaț. 3. Daca vrei o cafea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 24 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliul conjugal din 15 decembrie 2018 si nu a mai revenit. Politistii fac un apel la oricine o vede sau are informatii despre ea sa sune la numarul 112 si sa anunte.

- Mod de preparare Biscuiti cu nuca de cocos Se macina biscuitii, se amesteca apoi cu cacaoa (se poate pune mai putina cacao), se pune laptele la fiert si se adauga zaharul, untul si zaharul vanilat (zaharul trebuie sa se topeasca) si se toarna fierbinte peste biscuiti. Dupa ce compozitia…

- 1. Amesteca jumatate de lingurita de zahar de trestie cu cafea. Incalzeste putin amestecul, la foc mic, apoi adauga apa. Zaharul usor caramelizat va oferi cafelei tale o aroma si un gust deosebit. 2. Pentru o cafea fara zat in cana, adauga o lingurita de apa rece in cafeaua proaspata si asteapta jumatate…

- Socata, rețeta bunicii, e foarte ușor de facut. Socata este o bautura tradiționala romaneasca, care se bea la finalul primaverii și inceputul verii, fiind facuta din flori de soc sau Sambuсus nigra. Bautura mai conține zahar, lamaie și apa. Socata, rețeta tradiționala se poate prepara și in afara sezonului…

- Daca te gandești ca pentru a avea o viața frumoasa și sanatoasa inseamna mult efort și bani. In realitate, insa, poți sa-ți transformi viața adoptand doar cateva mici schimbari in rutina ta zilnica.

- Un studiu schimba tot ceea ce știam despre zahar, mai exact faptul ca acesta îți da energie. Conform acestuia, zaharul nu te face mai energic și nu îți îmbunatațește starea de spirit, ci din contra te face mai lent și mai obosit imediat

- Un detinut care a reusit sa fuga dintr-o inchisoare austriaca in 2008 s-a predat politiei din Salzburg spunand ca a trait prea mult in Tenerife si ca ii era dor de tara sa, relateaza EFE. Intr-un comunicat difuzat luni, politia precizeaza ca barbatul in varsta de 64 de ani s-a prezentat in gara din…

- 1. Se prepara doua blaturi egale ca dimensiuni din cate 4 albusuri batute cu un praf de sare si zaharul turnat in ploaie,pana ce se intareste,apoi se adauga galbenusurile zdrobite si frecate putin cu uleiul si faina.Pentru cel cu cacaoa se amesteca faina cu cacaoa si apoi se incorporeaza in aluat.…