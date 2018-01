Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei. Acestea sunt valabile in judete din Transilvania si Moldova, pe durata urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Cluj, Vrancea, Galati,…

- Sub sloganul „Simte magia Craciunului” un oras din Romania se aliniaza celor mai mari orase europene, precum: Viena, Budapesta sau Praga, dar si celor romanesti: Sibiu, Cluj-Napoca sau Bucuresti, in intentia de a reda magia si spiritul sarbatorilor de iarna, pe toata perioada lunii decembrie.

- Dorind sa impulsioneze cresterea economica in Transilvania, autoritatile austro-ungare au investit masiv in drumuri. Pentru a se asigura ca acestea nu sunt stricate, autoritatile imperiale de la Viena au venit cu o serie de reguli pentru populatie.

- Cursa aeriana Sibiu - Viena, operata de Austrian Airlines, a avut probleme la aterizare dupa ce a lovit o pasare. Zborul programat pentru marți la ora 16, a fost anulat din cauza problemelor generate de incident....

- Timisoara este pregatita sa-i cucereasca pe turistii care-i vor trece pragul in anul 2021, cel al Capitalei Europene a Culturii, cu povesti fermecatoare si legende nerostite inca, tesute pe urmele unor mari oameni de cultura romani si straini care au faurit istorie, arta si cultura si care au lasat…

- Un poet clujean, Sandu Catinean din Bontida, a scris aproape 1.300 de poezii, multe cu tenta patriotica sau critica la adresa situatiei din Romania. Acestea au ajuns virale pe Facebook si sunt citite de sute de mii de romani, transmite corespondentul Mediafax.

- Serban Huidu a reușit sa starneasca furia pe rețele de socializare, cu o postare legata de crima comisa de Magdalena Șerban la metrou, la stația Dristor. Fostul carcotaș a postat pe pagina sa de facebook un mesaj care a redeschis Cutia Pandorei, Huidu alegandu-se cu nenumarate critici. Reamintim ca,…

- Volei Alba Blaj a reușit un succes rasunator, 3-1 (26-24, 25-22, 24-26, 25-21), cu campioana Elveției, Volero Zurich, avand un debut extraordinar in Grupa A a Champions League! Intr-o atmosfera fabuloasa, in Sala „Transilvania” din Sibiu, tripla campioana a Romaniei a furnizat o adevarata „bomba” a…

- Miercuri, 13 decembrie 2017, antropologul Razvan Rosu isi prezinta un CD cu muzica traditionala moteasca intitulat: „Din crangurile Tarii Motilor”. CD-ul contine piese de folclor muzical pe care motii din judetul Satu Mare le-au adus cu ei din localitatile de origine, transmise transgenerational: semnale…

- Volei Alba Blaj, tripla campioana a Romaniei si unica reprezentanta a voleiului din tara noastra in editia 2017-2018 a Champions League, incepe miercuri, 13 decembrie, o noua aventura europeana, a 4-a in istoria unul club infiintat in 2011, un palmares extraordinar. Se poate spune iarasi ca „un oras,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in zone montane din trei județe aflate in Transilvania, respectiv in doua județe din Moldova.Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in județele Sibiu, Covasna și Brașov, la…

- Primaria Municipiului Pitesti prin SC Publitrans 2000 SA va testa in perioada 12 decembrie - 16 decembrie un nou tip de autobuz electric care va circula gratuit pe toate traseele din localitatate. Autovehiculul este produs de catre firma „Golden Dragon Bus Co. Ltd” fabricant aflat in topul primilor…

- In comuna Scarisoara din judetul Olt, elevii nu lipsesc de la scoala, impulsionati de cadourile pe care le vor primi de la Mos Craciun. Copiii care nu au nicio absenta vor primi cadourile mult dorite, de la hoverborduri, sanii, mingii, dar si ale jucarii. Cadourile vor fi castigate in urma unei tombole.…

- Saptamana viitoare, timp ce cinci zile, la Pitești se va testa un nou tip de autobuz electric, in contextul in care municipalitatea intenționeaza sa achiziționeze 40 de autobuze ecologice din fonduri europene nerambursabile. Primaria Pitești prin SC Publitrans 2000 SA va testa, in perioada 12 decembrie…

- ”Traim intr-o tara cu patimasi negativi, care se bat pe cine sa scoata in strada, pe cine sa se bata cu cine. Cred ca exista si o Romanie paralela, intre toate statele paralele - Romania oamenilor care nu vor decat sa fie verticali. (...) Tot atat de greu ne este sa ramanem uniti, cat ne-a fost sa…

- Episoade interesante din viata disidentei Doinei Cornea sunt scoase la iveala, in premiera, in cartea biografica scrisa de istoricul clujean Cornel Jurju. Sedintele FSN in care Iliescu transmitea indrumarile din Est, momente pe care autorul le numeste „initiatice” in care Doina Cornea a testat toleranta…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare tip cod galben de viscol în zona montana din șapte județe, valabila pe durata zilei de joi. Simultan a fost emisa o informare de precipitații mixte, polei și vânt la nivelul întregii țari, valabila…

- Peste 150.000 de turisti sunt asteptati sa isi petreaca minivacanta cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie in tara, cele mai cautate locuri fiind statiunile montane si cele balneoclimaterice, dar si turismul rural, unde aproape toate locurile de cazare sunt ocupate, spun consultantii si jucatorii…

- Proiectul Autostrazii Iași - Târgu Mureș a primit astazi ultimul aviz necesar pentru demararea obiectivului. Proiectul de lege a trecut favorabl în plenul Senatului din România. „Astazi a trecut FAVORABIL, la Senat, proiectul de lege al carui coinițiator sunt, alaturi…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, administrator al unei societati comerciale din judetul Sibiu, a fost retinut de politisti pentru evaziune fiscala, dupa ce a prejudiciat statul cu aproximativ doua milioane de lei.Potrivit unui comunicat de presa remis de IPJ Sibiu, in urma cercetarilor si…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj și-a aflat adversarii din Grupa A a Champions League, competiția stelara la care reprezinta Romania pentru al treilea an la rand: Volero Zurich (Elvetia), ASPTT Mulhouse VB (Franta), Developres Skyres Rzeszow (Polonia), in urma tragerii la sorți de astazi de la Moscova.…

- Dan Costescu: Ministerul Transporturilor nu are nevoie de "caporali", ci de oameni cu viziune Ministerul Transporturilor, Caile Ferate au nevoie de "oameni cu viziune" in conducere, nu de "caporali" care sa-i invete "drepti si culcati" pe angajati, a spus vineri, fostul ministru al Transporturilor,…

- Transilvania a fost cea mai inapoiata regiune a Imperiului Austro-Ungar, vuiau mai toate ziarele din regiune in anii 1800. Ardelenii au reusit sa prinda avant si sa se dezvolte dupa ce companiile austriece au inceput sa investeasca masiv in minerit.

- Ionut Stan, presedintele Patronatului Creditului IFN, (PCIFN) a declarat ca dobanda anuala efectiva nu este relevanta la institutiile financiare nebancare (IFN), “dar este bine sa fie acolo ca sa atraga atentia ca nu este un credit ieftin”.

- Celebra orchestra „Johann Strauss Ensemble”, care se va afla in Romania in cadrul turneului „Best of Vienna”, va concerta la Buzau in 19 decembrie. Municipalitatea buzoiana a aprobat, joi, bugetul in acest sens, costurile ridicandu-se la 30.000 de euro. ”Nu e mult avand in vedere ca Andra ia de revelion,…

- Desi pare greu de crezut, o femeie din Transilvania care ii furase unei farmaciste 500 de lei intr-un moment de neatentie, a mers singura la politie, a recunoscut ce a facut si a returnat banii.

- Cel mai vechi act pastrat cu privire la breslele transilvanene dateaza din 1376. Dupa ce ultimul reprezentant al angevinilor , pe tronul Ungariei, Carol de Anjou autorizase reinfiintarea breslelor in scaunele sasesti ale Transilvaniei, este emis un statut reinnoit al breslelor. In documentul datat 9…

- 13 judete din Transilvania sunt sub cod portocaliu de ceata densa Arhiva foto: Ionuț Iamandi. 13 judete din Transilvania sunt, la aceasta ora, sub cod portocaliu de ceata densa, care reduce vizibilitatea, în unele zone, chiar si sub 200 de metri. Traficul se desfasoara deja îngreunat…

- Acesta functioneaza in cadrul Spitalului European Polisano, oferind servicii medicale complete de fertilizare, obstetrica–ginecologie, maternitate si neonatologie. Reteaua de servicii de sanatate private Polisano a anuntat, de curand, ca in cadrul Spitalului European Polisano din Sibiu si-a inceput…

- Cel mai ridicat nivel de liniște se inregistreaza in orașele Brașov, Sibiu și Miercurea Ciuc, urmate de Cluj-Napoca și Slobozia. Potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro, la polul opus, cele mai dezavantajoase orașe din punct de vedere al nivelului de liniște sunt Alexandria,…

- Mai mulți cerbi lopatari au fost surprinși de fotograful albaiulian Felix-Bogdan Dragomir, in urma cu ultimele zile, in mai multe paduri din Transilvania, inclusiv in județul Alba. Acesta a reușit sa se apropie de cateva exemplare de o frumusețe extraordinara și sa le surprinda pe unele chiar intr-o…

- „Halloween in Transylvania” va aduce si in acest an, in perioada 26-29 octombrie aproximativ 950 de studenti, beneficiari ai programului Erasmus+, care vor participa la mai multe activitati, printre care se numara si sarbatorirea Halloween-ului pe domeniul castelului Bran. In prezent, acestia studiaza…

- Johann Strauss Ensemble revine la Cluj In luna decembrie, orchestra Johann Strauss Ensemble și maestrul dirijor Russel McGregor revin in Romania cu un program muzical antrenant intitulat ”Best of Vienna”. Începând din data de 12 decembrie, interpretarea plina virtuozitate a orchestrei…

- Un document ultrasecret care dateaza de pe vremea Dictatului de la Viena din 30 august 1940, atunci cand Miklas Horthy și Adolf Hitler s-au ințeles intre ei, iar Ungaria hortysta a ocupat nord-vestul Ardealului, publicat in cartea ”Administrația militara horthysta in Nord-Vestul Ardealului”, scrisa…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a semnat contractul privind achizitionarea pachetului integral de actiuni la divizia de servicii medicale Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privati, conform unui comunicat transmis de MedLife miercuri Bursei de…

- Fondul de investitii ADM Capital a vandut toate actiunile pe care le avea in compania producatoare de materiale de constructii Brikston catre unul dintre concurentii sai, producatorul austriac Wienerberger. ADM detinea 98% din actiunile Brikston Construction Solutions SA. „Avem 210 angajati,…

- Are 31 de ani si va deveni, cel mai tanar cancelar, pe care l-a avut vreodata, Austria. Sebastian Kurz este insa, de multa vreme, copilul-minune al politicii de la Viena. A intrat in partid la 16 ani, a fost numit secretar de stat la 24 de ani, inainte chiar de a termina facultatea, iar la 27 de ani,…

- Niciodata nu este prea tarziu sa scoți la iveala documente care atesta existența unor fapte, a unor intamplari ce elucideaza inceputul, dar mai ales activitatea de-a lungul timpului a unor oameni implicați, daruiți total luptei pentru cultura poporului roman, pentru unitatea și solidaritatea neamului…

- Mașina care a plonjat ieri in Dunare, la Coronini, a fost gasita la o adancime de aproximativ 10 metri. Vizibilitatea e redusa și doar pe bancheta din spate se poate observa ceva ce ar putea fi unul sau mai multe corpuri neinsuflețite! In mod cert, din cei cinci pasageri doar șoferul a reușit sa se…