CTP, despre discursurile de la Ateneu: Nimeni nu a simtit lipsa lui Dragnea

- Jean-Claude Juncker vine in Romania cu prilejul inceperii oficiale a presedintiei romane a Consiliului UE. El va fi in țara noastra astazi și maine. Are pe agenda intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Președintele PSD va fi inlocuit de Florin Iordache.…

- De la stanga la dreapta: Liviu Dragnea, Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu (foto: Mediafax) Problema de fond a presedintiei Romaniei este aceea ca atat Partidul Social Democrat, cat si ALDE, componentele coalitiei guvernamentale, nu au nici un fel de sustinere in Europa, fiind chiar adversare…

- Joi, 10 ianuarie, Juncker va ține un discurs cu aceasta ocazie, la fel ca Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei, Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, și Donald Tusk, președintele Consiliului European. Pe 11 ianuarie, președintele Comisiei Europene va avea intalniri bilaterale…

- Rezultat vot MOȚIUNE CENZURA Guvern Dancila. LIVE TEXT: ---- Documentul este semnat de 163 de parlamentari si a fost prezentat luni, intr-o prima lectura, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului. "Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea…

- Liderii coalitiei de guvernare ar urma sa ia o decizie referitor la sesizarea CCR cu privire la un conflict legat de numirile noilor ministri dupa intoarcerea de la Bruxelles a premierului Viorica Dancila si vor discuta saptamana viitoare despre bugetul de stat, au declarat, marti, surse politice.…

- UPDATE: 10.03 - Parada militara de la Arcul de Triumf a inceput, la eveniment asistand mii de oameni. In tribuna oficiala sunt presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostii presedinti…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a rabufit pe Facebook la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului Viorica Dancila. Vizați de atac au fost și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar și șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea."Un blat mizerabil Sa ii ia pe…

- Tot marti, Klaus Iohannis ii va primi pe vicepresedintele Consiliului Federal al Confederatiei Elvetiene, sef al Departamentului Federal de Finante, Ueli Maurer, dar si pe comisarul european pentru justitie, protectia consumatorului si egalitate de gen, Vera Jourova, si va participa la o masa rotunda…