- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a facut duminica apel la ''calm si retinere'' in Republica Moldova, care se confrunta cu o criza politica, relateaza AFP. ''Uniunea Europeana...

- „Vineri, am ținut o prelegere la Craiova despre Titulescu și despre criza dreptului internațional. Am incercat sa evidențiez felul in care oamenii politici, in perioada interbelica, au știut sa apere cuceririle din tratatele de pace și sa lupte impotriva revizionismului. Am aratat, intre altele,…

- Curtea Constitutionala l-a suspendat din functie, in urma cu putin timp, pe presedintele Igor Dodon. Decizia a fost luata dupa ce acesta a ignorat deciziile institutiei si nu a dizolvat Parlamentul, desi acesta nu alesese un guvern in timpul prevazut...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a expus duminica, 9 iunie, cu privire la situatia politica din Republica Moldova. Presedintele roman a adresat tuturor fortelor politice de la Chisinau „un apel ferm pentru respectarea democratiei si a statului de drept”.

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis cere tuturor partidelor din Republica Moldova sa dialogheze si sa evite destabilizarea tarii. Intr-un comunicat de presa, Iohannis face un apel ferm pentru respectarea democrației și a statului de drept.

- In acest context, Parlamentul s-a intrunit in sedinta extraorddinara si a hotarat schimbarea Guvernului, in fruntea executivului fiind aleasa Maia Sandu, o proocidentala. Ea a avut si sustinerea partidului lui Igor Dodon, un prorus convins. Intelegerea dintre cele doua parti a vizat ca Republica Moldova…

- Daca în Republica Moldova nu se formeaza pâna duminica o majoritate parlamentara si un guvern, presedintele Igor Dodon ar urma sa dizolve parlamentul, a anuntat joi acesta la Forumul Economic International desfasurat la Sankt Petersburg, transmite

- Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, a declarat luni, dupa reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, ca nu va comenta situatia politica de dupa alegerile din Republica Moldova, dar ca Uniunea Europeana va monitoriza cu vigilenta situatia statului de drept si in special implementarea…