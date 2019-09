Crișul a bifat al doilea succes al sezonului Gazdele s-au aflat mereu la timona (scoruri: 11-4, min. 15; 18-13, min. 29; 27-21, min. 45; 32-26, min. 58), insa au pacatuit deseori in faza defensiva. Pentru Crișul au marcat: R. Boldor 7 goluri, Petrușe 5, Ciui 5, Cherecheși 4, Vezentan 3, Damian 3, Pop 3, Klimek 3 și Puț 1. Din tabara oaspetelor principalele marcatoare au fost Erenici 8 și Loi 5. In celelalte meciuri ale Seriei D, CSU Timișoara vs. CSU Oradea 29-30 (14-13) și CSU Reșița vs. CSM Tg. Mureș 19-22 (9-10). In runda a treia, programata in 21 septembrie, se vor duela cele doua echipe neinvinse ale seriei,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

