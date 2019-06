Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata de completul de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dosarul a fost instrumentat de DNA. David fusese condamnat la 5 ani de inchisoare in 2017, cand magistratii au decis si confiscarea sumei de 500.000 de euro ce ar fi reprezentat mita primita. Potrivit Digi24,…

- Fostul ministru al Internelor Cristian David a fost achitat definitiv, marti, de magistratii Inaltei Curți, dupa ce a fost acuzat de procurori de luare de mita. David era acuzat ca a primit 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul judetului Buzau, Cristinel Bigiu.

- Fostul ministru al Internelor Cristian David a fost achitat definitiv, marti, de magistratii ICCJ, acesta fiind acuzat de procurori ca a primit 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul judetului Buzau, Cristinel Bigiu. In prima instanța, David a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, conform…

- Curtea de Apel Cluj a admis apelul declarat de primarul din Tritenii de Jos și a desființat in intregime hotararea Judecatoriei Turda prin care Valer Sașa era condamnat la 2 ani de inchisoare,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cazul autorilor crimei savarșite anul trecut in comuna Stejari, in urma careia Daniel Clenciu a murit sub o ploaie de lovituri de cuțit, Curtea de Apel Craiova a luat o decizie definitiva. Dumitru Savu, a intrat impreuna cu alți doi prieteni in locuința victimei și l-a ucis cu sange rece pe Daniel.…

- Interpretul Pierre Donore, din Franța, a susținut, in seara de miercuri, 15 mai, un concert de excepție, la Sala Mare a Consiliului Județean, in fața unei sali pline, cea mai mare parte dintre spectatori fiind formata din adolescenți. In sala s-au aflat reprezentanții Centrului Cultural Francofon,…

- Calin Popescu Tariceanu a fost achitat definitiv in dosarul de marturie mincinoasa. Decizia a fost luata de ICCJ, cu majoritate, unul dintre judecatori optand pentru rejudecare. La termenul anterior, DNA a cerut rejudecarea dosarului. Dosarul a fost trimis instantei de DNA in iulie 2016, Calin Popescu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut decizia de achitare data de magistratii Curtii de Apel Bucuresti, in noiembrie 2017, in ceea ce-l priveste pe avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu. Magistratii au admis insa apelul DNA, au desfiintat sentinta penala a Curtii…