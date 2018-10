Creşterea preţurilor. Informaţii oficiale de la INS In acest an, cea mai mare rata anuala a inflatiei a fost inregistrata in luna mai, respectiv 5,41%, acesta fiind cel mai ridicat nivel din februarie 2013, cand cresterea preturilor de consum a fost de 5,65%.



"Preturile de consum in luna septembrie 2018 comparativ cu luna septembrie 2017 au crescut cu 5,0%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,7%. Rata medie a inflatiei in ultimele 12 luni (octombrie 2017 - septembrie 2018) fata de precedentele 12 luni (octombrie 2016 - septembrie 2017), calculata pe baza IPC, este 4,5%. Determinata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

