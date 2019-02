Stiri pe aceeasi tema

- Cormoranii se pare ca nu-i dau pace ministrului Agriculturii, Petre Daea. Fie ca se afla in Parlamentul European, la Bruxelles, fie in Parlamentul Romaniei de la București, Petre Daea aduce intens, in discuție aceasta problema spinoasa care il apasa.

- Pentru noi, romanii, nu mai e deloc o noutate ca “aștia” se fac de ras la aproape fiecare iesire in public. Suntem deja obisnuiti cu greselile flagrante, penibile chiar, pe care le fac la aproape fiecare aparitie publica, incepand cu premierul Viorica Dancila, cu aberațiile ministrului Agriculturii,…

- Cormoranii sunt o foarte mare problema pentru acvacultura din Romania si pentru unii fermieri piscicoli care au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor inregistrate si de aceea Comisia Europeana trebuie sa gaseasca solutii, a declarat ministrul Agriculturii si…

- Cormoranii produc pagube masive fermelor piscicole, atrage atenția ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.”Unii fermieri piscicoli au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze, sa cultive terenurile pur si simplu ca pe terenuri arabile, secand baltile respective pentru…

- Cormoranii sunt o foarte mare problema pentru acvacultura din Romania si pentru unii fermieri piscicoli care au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor inregistrate si de aceea Comisia Europeana trebuie sa gaseasca solutii, a declarat, joi, ministrul Agriculturii…

- El a facut aceste precizari in contextul recentelor declaratii din Parlamentul European in care incerca sa atraga atentia asupra pagubelor imense pe care le produc cormoranii fermierilor piscicoli, decimand pestele, in conditiile in care aceasta specie de pasari este protejata printr-o directiva…

- "Cormoranii în România fac baie în piscine", a spus ministrul Agriculturii, Petre Daea, miercuri, în Parlamentul European, unde a fost chemat în Comisia pentru pescuit pentru a prezenta prioritațile pe

- „Cormoranii in Romania fac baie in piscine”, a spus ministrul Agriculturii, Petre Daea, miercuri, in Parlamentul European, unde a fost chemat in Comisia pentru pescuit pentru a prezenta prioritatile pe care Romania le are in domeniul pescuitului in mandatul presedintiei Consiliul Uniunii Europene. Petre…