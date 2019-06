Consilierii judeteni se pregatesc de o noua sedinta ordinara. Vezi proiectele Consilierii judeteni se intalnesc miercuri, 26 iunie, incepand cu ora 12:00, intr-o noua sedinta ordinara, care va avea pe ordinea de zi un numar de 19 proiecte de hotarare. Lista acestora poate fi consultata mai jos: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Maramures la diferite actiuni finantate din rezerva bugetara; 2. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile comunale, pe anul 2019; 3. Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor din fondul la dispozitia… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

