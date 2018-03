Stiri pe aceeasi tema

- PSD a luat decizia, la propunerea surprinzatoare a lui Liviu Dragnea, de a organiza un Congres! Pe 10 martie, presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general al formatiunii vor fi alesi prin vot la Congresul PSD, a anuntat Dragnea. El s-a razgandit și nu va cere un vot de…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Analistul spune ca ieșirea lui Liviu Dragnea a fost una foarte contondenta, una care nu ii este caracteristica. "L-ați auzit pe Liviu Dragnea, care in termeni diplomatici, aproape mieros, i-a cerut lui Codrin Ștefanescu sa-l intrebe pe 'asociatul' sau, Gabriel Oprea despre respectivele petreceri.…

- "Daca planeaza suspiciuni vizavi de un coleg din partid, atunci cu siguranta acesta, indiferent de functie, trebuie sa dea explicatii publice, nu neaparat pentru Tapalaga sau doamna Dogioiu, ci pentru noi in interiorul partidului si pentru votantii nostri, este un lucru foarte important. Eu…

- DNA Ploiești a pornit, in toamna lui 2016, un dosar impotriva lui Victor Ponta. Dosarul a primit numele dosarul Blair, pentru ca acuzațiile erau ca Ponta ar fi primit bani de la Sebastian Ghița pentru a-i da lui Blair, cel care a venit in Romania și s-a intalnit cu fostul președinte al PSD.Miercuri…

- "Marile proiecte politice in care eu am fost angrenat au eșuat. Pe scurt, eu am fost partener cu domnul Victor Ponta in marea construcție care a fost Uniunea Social-Liberala. Domnul Ponta m-a tradat și s-a aliat cu binomul, iar binomul l-a tradat pe Victor Ponta, dar asta e deja o alta problema.…

- Intrebat, vineri, 16 februarie, la Romania TV, care este miza Congresului anunțat pentru luna martie, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspuns: "E una singura și, in opinia mea, este evidenta: intarirea puterii domnului președinte Liviu Dragnea in interiorul partidului, in vederea…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca aceia care dirijau arestarile ar fi fost chiar Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși, a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea lui…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer, si colegii acestuia l-au invatat cat de importanta este lupta impotriva intolerantei, rasismului, antisemitismului si a urii sociale. "Dumneavoastra…

- Zona turnatorilor ”Te duci intr-o zona marginala, a turnatorilor, din care nu se mai poate sa faci politica la nivel inalt. Domnul Ponta spune ca `nu sunt denunțator, sunt martor`, dar sunt mulți martori, care, de fapt, au denunțat. Sunt convins ca declarația dlui Ponta, data la DNA, va ieși…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Analistul spune ca in ciuda abuzurilor semnalate de presa, președintele Klaus Iohannis s-a aratat mulțumit de fiecare data de structurile de forța. "Nu l-am auzit niciodata pe președinte sa condamne valul de acuze pe care l-a semnalat presa. Daca fiecare dintre puterile statului este cenzurata…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Internautii nu sunt foarte mari consumatori de produse politice, exista insa o anumita categorie de persoane carora le face placere sa apostrofeze politicienii. Ataca pe ascuns. Vitejia, ca si viclenia, creste in umbra anonimatului. Presedintele Klaus Iohannis, in calitate de campion al facebook-ului,…

- Bogdan Chirieac spune ca orice lider #rezist poate fi amplu contestat daca face vreun gest care iese din logica protestatarilor. "Faptul ca la un moment dat, președintele Iohannis, incorect sfatuit politic, a parut ca se alatura haosului din strada, are repercusiuni. Problema este ca in logica…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- Analistul politic Cristian Pârvulescu afirma ca actuala criza politica generata de "fortarea" demisiei unui nou prim-ministru este expresia unei viziuni "localiste", care pune pe primul plan "interesele de partid si pe cele personale ale unui lider" în raport…

- Fostul presedinte Traian Basescu îl avertizeaza pe Liviu Dragnea de faptul ca România se confrunta cu tensiuni militare, cu deprecierea monedei naționale sau cu creșterea dobânzilor, iar „în lumea democratica, schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national”.…

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea “un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara”, ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat demisia.…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate esua. 'Daddy,…

- "Liviu Dragnea a fost atins pe ici pe colo de fosta Securitate. Daca nu ar fi negociat cu fel de fel de inși... avea teren propice dupa numirea lui Eduard Hellvig in fruntea SRI, insa a preferat sa negocieze cu alții," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3. Analistul spune ca nu știe cine sunt…

- Debarcarea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului l-a facut pe fostul presedinte Traian Basescu, sa-l 'distruga' pur si simplu pe Liviu Dragnea. In direct pe B1TV, Basescu l-a facut praf pur si simplu pe Dragnea si a anuntat o adevarata apocalipsa pentru Romania.Citeste si: ALERTA – Conducerea…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- ”Cateva argumente care susțin ideea ca Liviu Dragnea a avut permanent o agenda proprie și a sacrificat partidul, argumente care face orice vot de astazi pentru Dragnea sa fie de fapt un vot impotriva PSD: 1. S-a dovedit ca, in timp ce partidul era angajat total in lupta cu Traian Basescu,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat duminica seara, la B1 TV, criza interna din PSD, spunand ca are doua scenarii - fie se ajunge la o "impacare rusinoasa" si Carmen Dan ramane ministru, dar atunci premierul Mihai Tudose ar fi compromis, fie Liviu Dragnea va decide sa nu o mentina pe Dan in…

- Gabriela Firea susține ca Liviu Dragnea a numit doi premieri fara sa consulte partidul. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Chiar așa s-a intamplat. Eu ma intreb cum a putut sa conduca partidul la victorie cand, in mod evident, Liviu Dragnea nu are oameni in jurul lui.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- "Guvernul e al Romaniei, nu al PSD si trebuie sa guvernezi pentru toata tara. Si pentru cei care voteaza PSD, si pentru cei care nu voteaza PSD. Conform Constitutiei Romaniei si legii de organizare a Guvernului, schimbarea unui ministru presupune doua persoane: prim-ministrul, care propune schimbarea,…

- 1. Decizia solomonica Sa li se dea dreptate atat lui Carmen Dan cat și premierului Mihai Tudose. Pe de-o parte se poate invoca faptul ca ministrul Carmen Dan a procedat bine cand a cerut demisia șefului IGPR, Bogdan Despescu, mai ales ca opinia publica a cerut caderea unor capete importante.…

- "Nu ma surprinde mesajul lui Liviu Dragnea. Cum au loc execuțiile in Partidul Comunist? Cu zambetul pe buze, despre ce vorbim? Abia dupa aceasta declarație a domnului Dragnea, domnul Tudose trebuie sa fie ingrijorat. Cum a spus domnul Dragnea? Ca el spera sa ramana in continuare prim-ministru. Deci…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a anunțat pe Facebook ca va candida, cu sau fara susținerea partidului din care face parte, la alegerile prezidențiale din 2019. Deputatul spune ca a decis sa candideze dupa ce a vazut evoluțiile de pe scena politica din ultimii doi ani și pentru ca dorește sa lupte impotriva…

- El va vorbi despre cele mai importante subiecte de pe scena politica și se va referi și la intalnirea care a avut loc pentru sarbatorirea onomasticii lui Ionel Arsene. S-a intamplat duminica seara, cu doar cateva ore de sedinta cruciala a Comitetului Executiv National al partidului de luni. La eveniment…

- Bogdan Chirieac considera ca in acest moment PSD-ul joaca de partea lui Liviu Dragnea. "Deocamdata la batalia de etapa, a fost o victorie clara a președintelui Liviu Dragnea. Nu știu cine va caștiga razboiul pana la urma, dar sa știți ca timpul, in mod paradoxal lucreaza in favoarea președintelui…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- Anul 2017 a fost unul plin de incercari pentru romani. Cea mai importanta personalitate care ne-a parasit in anul 2017 a fost Regele Mihai I al Romaniei, dar și marea actrița Stela Popescu. Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar al PSD la un pas…

- "Eu am spus de la discursul de investitura. Nu poti sa fii calm aici, calm in sensul de a nu-ti pasa. Cand vezi ca lucrurile nu merg asa cum ai dori si cum s-ar putea, atunci te enervezi. Dar daca e vorba despre o furie pozitiva, e in regula. (Ii urez lui Liviu Dragnea - n.r.) sa fie mai calm", a declarat…

- Politicianul anului 2017, potrivit sondajului DCNews, este Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și al Senatului, care a obținut 9.343 de voturi, adica 33,68%. In topul preferințelor cititorilor DCNews urmeaza Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, care a obținut 7.098 de…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui Iohannis, a incasat anul trecut din salarii 28.122 de lei, in crestere cu aproape 6.000 de lei fata de 2015. Veniturile primului om in stat au fost de aproape sapte ori mai mari in 2016. Astfel, veniturile salariale ale lui Iohannis au fost de 196.155 de lei,…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Fostul premier, Victor Ponta, continua razboiul total cu seful PSD, Liviu Dragnea, actualul sau șef din postura de președinte al Camerei Deputaților. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a dezvaluit primul conflict cu actualul sef al PSD."Primul conflict cu Liviu…