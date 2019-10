Colterm începe să livreze căldură în caloriferele timișorenilor Odata cu venirea frigului, Colterm da din nou drumul la caldura. Caloriferele timișorenilor se vor incalzi pentru prima data joi, 3 octombrie, de la ora 9.00. Probele la cald ale instalațiilor de incalzire vor incepe etapizat. Colterm va livra, intr-o prima etapa, caldura la parametrii reduși, plecarea din punctele termice fiind reglata la 35 de […] The post Colterm incepe sa livreze caldura in caloriferele timișorenilor appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

