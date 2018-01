Stiri pe aceeasi tema

- Un zid imens de gheata care se intinde pe mai bine de doisprezece kilometri s-a format pe Lacul Chanka (Khanka), o intindere de apa situata la granita dintre China si Rusia, relateaza marti Xinhua.

- Este o vizita importanta pentru ca face parte dintr-un turneu diplomatic in tarile din Europa de Est, fostele „piete emergente“ de odinioara ale UE, acum cu acelasi statut pentru marile puteri economice ale Extremului Orient, China si Japonia.

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. …

- Ayatollahul Ali Khamenei nticipeaza ca presedintele Donald Trump va esua impotriva Iranului la fel ca "mai inteligentul" Ronald Regan "Regan era mai puternic si mai inteligent decat Trump, si era un actor mai bun in privinta lansarii de amenintari, si de asemenea a actionat impotriva noastra si…

- Șeful Consiliului de Securitate al Rusiei spune ca zeci de mii de americani care locuiesc în Coreea de Sud ar muri în cazul în care ar izbucni un razboi cu Coreea de Nord. Nikolai Patrushev a mai spus ca artileria și lansatoarele de rachete ale Coreii de Nord sunt poziționate…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- Consiliul de Securitate al ONU a înasprit vineri sanctiunile împotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate, relateaza AFP. Este a noua serie de sanctiuni…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Donald Trump a prezentat noua Strategie de securitate a Statelor Unite ale Americii. “Ne confruntam cu puteri rivale, Rusia si China, care incearca sa puna la indoiala, influenta, valorile si bogatia Americii. Am intrat intr-o noua era a concurentei. Cu fiecare decizie, cu fiecare act noi punem America…

- 'Caracterul imperialist al acestui document este evident, la fel ca si refuzul de a renunta la o lume unipolara, un refuz insistent', a afirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-o declaratie de presa. Autoritatile ruse 'nu pot accepta ca tara sa fie tratata drept o amenintare…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri regretul ca Rusia nu se alatura eforturilor Statelor Unite si ale Chinei pentru a accentua presiunea asupra Coreii de Nord in privinta programelor sale militare, transmite AFP.Tirurile cu rachete balistice si testele nucleare ale Phenianului,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite in privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugand ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Rusia a facut cunoscut miercuri ca a trimis o delegatie militara in Coreea de Nord, dar nu a dezvaluit scopul vizitei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Din delegatie fac parte Viktor Kalganov, adjunct al sefului Centrului national rus de management in domeniul apararii, responsabil pe probleme…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui american, generalul Herbert McMaster a criticat politica externa a Rusiei și Chinei. In opinia sa, cele doua sunt „state revizioniste“, care cauta sa schimbe ordinea mondiala și constituie o amenințare militara pentru SUA. Potrivit Bloomberg,…

- Capacitatile militare de care dispun Moscova si Beijingul au avansat atat de mult incat, in anumite circumstante, fortele americane nu ar iesi invingatoare dintr-un conflict cu rusii sau chinezii.

- Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie și ar fi a patra discuție anuala din 2014 a Consiliului despre chestiunea drepturilor omului in Coreea de Nord, țara criticata pentru programele sale de inarmare convenționala și nucleara.Celelalte șase țari care s-au alaturat unei scrisori…

- Ultimul test nuclear al Coreei de Nord reprezinta un act provocator, dar in acelasi timp toate partile implicate trebuie sa isi pastreze calmul pentru a evita un conflict major, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, relateaza site-ul cotidianului New York Times.…

- Mesajul geopolitic va juca un rol important la urmatoarele alegeri parlamentare care vor avea loc în anul 2018. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, unei emisiuni televizate transmite IPN. Președintele susține ca oamenii știu care partide promoveaza…

- Militarii chinezi si rusi vor organiza, luna viitoare, exercitii antiracheta la Beijing, a declarat vineri Ministerul Apararii al Chinei, pe fondul ingrijorarii ambelor tari cu privire la desfasurarea unui sistem antiracheta american in Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Theresa May a facut cele mai puternic atac la adresa lui Vladimir Putin, acuzand Moscova de ingerința in cadrul alegerilor, dar și de campanii de spionaj cibernetic. Premierul britanic a afirmat ca liderul rus incearca sa „submineze societațile libere”, prin difuzarea unor „informații false și imagini…

- Ultimul raport Freedom House asupra libertații internetului. Din cele 65 de țari incluse in studiu, mai bine de jumatate au inregistrat un declin in ceea ce privește libertatea pe internet și doar 13 națiuni au facut progrese, dar acestea nu sunt notabile, concluzioneaza ONG-ul. Ultimul raport al Freedom…

- Premierul britanic, Theresa May, a denunțat luni seara acțiunile "ostile" ale Rusiei și a detaliat masurile luate de Marea Britanie pentru a-și asigura securitatea, dar a subliniat ca nu dorește un nou "razboi rece", relateaza AFP citata de Agerpres. "Știm ce faceți.…

- In fata noilor amenintari venite din partea Moscovei, un transfer rapid al personalului militar dintr-o zona in alta este obligatoriu. Acum, la trecerea trupelor americane din Germania in Polonia, de exemplu, obtinerea avizelor dureaza cinci zile. CE vrea si sa aloce bani pentru reabilitarea unor drumuri…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de parere ca Iranul ar putea deveni o noua Coree de Nord. Motivul? Posibilitatea ca Statele Unite sa nu ajunga la un acord cu țara araba în ceea ce privește dezvoltarea armelor nucelare. Iranul va deveni "o noua Coree de Nord"…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin au ajuns, vineri, in Vietnam, urmand a participa la summitul Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC) din orasul Da Nang, dar nu vor avea o intrevedere formala. Casa Alba a anuntat ca Donald Trump va prezenta o viziune americana…

- Presedintele SUA Donald Trump a emis un avertisment serios catre liderul nord-coreean Kim Jong-un, intr-un discurs rosit in Parlamentul Coreei de Sud, spunandu-i sa nu puna la incercare si sa nu subestimeze SUA, transmite BBC. “Nu ne subestimati! Nu ne puneti la incercare!”, a avertizat el. Trump i…

- Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul vizitei în Coreea de Sud, ca vremea scuzelor a trecut șica a venit vremea forței în relația cu Coreea de Nord. „Nu ne subestimati, nu ne puneti la încercare”, a fost mesajul transmis de presedintele…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri intr-o conferința de presa la Moscova ca o astfel de intalnire ar putea avea loc.In prezent, parțile incearca sa se puna de acord in privința unei astfel de intalniri la summitul APEC din 10-11 noiembrie in Vietnam, a…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a facut miercuri apel la o mai mare cooperare intre NATO si Coreea de Sud, in contextul intensificarii tensiunilor din cauza programului nuclear al Coreii de Nord, relateaza DPA. In cadrul unei intalniri la Seul cu sefa diplomatiei…

- Esafodajul general al Relatiilor Internationale nu avea cum sa nu-i afecteze si pe marii actori ai lumii, si sa nu introduca probleme majore de legitimitate, credibilitate, imagine si substanta in lumea contemporana.

- Mattis, care a vizitat zona demilitarizata de desparte Coreea de Nord si Coreea de Sud, a precizat ca Seulul poate conta pe sustinerea Washingtonului, in contextul in care Phenianul reprezinta o amenintare la adresa ordinii globale, relateaza The Associated Press. ”Stam umar la umar cu voi…

- Rusia impiedica eforturile SUA de eliminare a armelor nucleare din Coreea de Nord, in schimb China a fost utila, a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit Reuters. „China ne ajuta și, poate, Rusia merge in sens invers și aduce daune in tot ce obținem”, a spus Trump despre situația…

- Migratia a intrat în cea mai periculoasa faza de pâna acum, a declarat marti ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, în cadrul Conferintei Mediteraneene a OSCE de la Palermo, relateaza agentia MTI. "Migratia ilegala a generat deja riscuri extreme de securitate pentru…

- Hacherii aflați in solda serviciilor secrete din Rusia și China ar putea sa se deghizeze in spațiul digital in „hacheri nord-coreeni”, fapt menit sa acutizeze confruntarea dintre SUA și Coreea de Nord și sa duca la inceputul celui de-al Treilea razboi mondial, susține expertul in securitatea cibernetica…

- Amplasarea sistemului american antiracheta THAAD în Coreea de Sud, care a stârnit proteste în țara și opoziție din partea Coreii de Nord și a Chinei, a fost finalizata, au anunțat duminica media sud-coreene, citate de DPA. O ceremonie a avut loc saptamâna trecuta…

- Promițand „o noua era” socialista țarii sale și anticipandu-i dezvoltarea viitoare pana in 2050, președintele chinez nu a lasat nicio speranța de liberalizare regimului, intr-un discurs de peste trei ore, rostit in fața simbolului uriaș al secerei și ciocanului pe fundalul drapelelor roșii.