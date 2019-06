Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul a obținut azi doua victorii importante. A caștigat Supercupa Romaniei, destinata juniorilor sub 17 ani și sub 19 ani. Viitorul continua sa domine competițiile de juniori. Azi, juniorii echipe constanțene și-au mai adaugat in palmares doua trofee. Ambele meciuri s-au jucat la Centrul Național…

- Echipa FC Viitorul a castigat Liga Elitelor Under 19, in finala careia a invins cu scorul de 3-1, formatia FC Dinamo Bucuresti, sambata, la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia. Golurile au fost marcate de Pop (36), Nedelea (59) si Munteanu (81) pentru invingatori, respectiv Lazar…

- CFR Cluj U19 a caștigat Cupa Romaniei dupa ce s-a impus cu 3-1 in fața Viitorului. In echipa feroviarilor s-au aflat și doi jucatori formați la grupele de juniori ale Unirii Dej. Viitorul a deschis scorul in minutul 4 prin Alexandru Pop, dar feroviarii au egalat repede prin Aron Girsik (‘9) și dupa…

- Echipa de republicani B a Academiei de Fotbal „Gica Popescu“ a incheiat pe locul 4 turneul final al Campionatului National Under 17, dupa ce a pierdut finala mica, sustinuta joi dimineata, la Buftea, cu 2-0, in compania formatiei similare a ...

- CFR Cluj a castigat din punct de vedere matematic al cincilea sau titlu de campioana a Romaniei la fotbal, duminica seara, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'', in etapa a 9-a a fazei play-off a Ligii I, penultima…

- De vineri pana duminica s-au disputat jocurile etapei a 28-a din Liga 2, iar de marți pana joi vom avea meciurile din etapa 29. “U” Cluj pierde teren serios dupa infrangerea acasa cu Mioveni, iar lui Lobonț i s-a cerut deja demisia. Nu parasește clubul, dar va avea director tehnic pe Mircea Cojocaru,…

- Alteta Sa Regala Principele Radu va asista la meciul intre echipele de fotbal pentru nevazatori ale Romaniei si Greciei, care va avea loc sambata, 30 martie, la ora 15:30, la Centrul National de Fotbal din Buftea, informeaza un comunicat remis AGERPRES. In perioada 27-30 martie, la Centrul National…

- Echipa de fotbal FC Viitorul Under 19 antrenori, Cristian Camui si Vasile Manaila s a calificat in semifinalele Cupei Romaniei U 19.Constantenii au evoluat astazi in sferturile de finala, pe terenul formatiei FC Hermannstadt U 19, in fata careia s au impus cu 6 1 1 1 .Golurile oaspetilor au fost marcate…