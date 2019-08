Cercetarile continua la "casa groazei" din Caracal si se iau masuri la 112  

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat, vineri, Dispeceratul Integrat din Bucuresti este functional si ca serviciilor 112, SMURD, Salvare si Pompieri li s-au alaturat acum si Politia si Jandarmeria. „Incepand de saptamana aceasta, Dispeceratul Integrat din Bucuresti este functional.…

- Masuri de reformare a serviciului de urgenta 112 Foto: Arhiva/ IGSU Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anuntat miercuri seara paisprezece masuri de reformare a serviciului de urgenta 112. Într-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Victoria, el…

- Cel mai varstnic cetațean al capitalei a primit 5000 RON de la PMB Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Inginerul agronom Dumitru Comanescu, în vârsta de 110 ani, a fost declarat cel mai vârstnic cetațean al capitalei prin decizia direcției pentru Evidența Persoanelor…

- Efectele fenomenelor hidrometeorologice din ultimele 24 de ore s-au facut simtite in 21 localitati din judetele Arges, Arad, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov si Teleorman, precum si in municipiul Bucuresti, cele mai multe fiind inregistrate in Teleorman, unde sapte localitati au fost afectate de inundatii.…

- • La aproape patru ani de la Colectiv, in Romania nu exista nici un pat de ingrijire de durata a unui mare ars, la standarde vestice.• Pe hartie, exista 13 paturi de mari arși la București și Brașov, dar nici acestea nu indeplinesc toate criteriile occidentale. • Timișoreanca Mihaela Iacob a fost afectata…

- In zona de sud a judetului Alba, aflata sub cod portocaliu, s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanti, care a afectat localitatile Sebesel, Pianu de Sus, Salistea, Rachita si Calnic. Populatia din aceasta zona a fost alertata inclusiv prin intermediul sistemului RoAlert. 'Mai multe…