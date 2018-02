Ce a inteles USR din vitejia procurorilor de la Ploiesti

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Seful Federatiei Romane de Fotbal a ajuns, vineri dupa-amiaza, intr-o circa de Politie din Bucuresti, mai exact in incinta Sectiei 9, pentru a oferit lamuriri intr-o chestiune ce tine de litigii de munca. Mai exact, este vorba despre persoane in cazul carora instanta a dispus reintegrarea in cadrul…

- In conferinta de presa de despartire de ACS Poli, club pe care l-a antrenat in ultimii doi ani, Ionut Popa a vorbit, printre motivele care au dus la rezilierea contractului, si despre o serie de nemultumiri pe care le-a trait la echipa din capitala Banatului. Popa a declarat ca naveta zilnica…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Luni seara a avut loc, la Institutul Francez din București, prezentarea filmului ”Soldații, poveste din Ferentari”. A fost o prefața a lansarii acestei pelicule pe marile ecrane din Romania, care va avea loc vineri. Indirect, acest film a fost inspirat și de cotidianul Libertatea. „Soldații. Poveste…

- Se circula cu viteza redusa, duminica, pe Valea Prahovei, pe sensul spre Capitala, din cauza numarului mare de turisti care se intorc din statiunile montane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca duminica, la orele pranzului, din cauza numarului foarte…

- Pana sa ajunga sa participe la sedinta decisiva a conducerii social-democrate, cea in care se va definitiva structura viitorului Guvern, cel condus de Viorica Dancila, sefa Organizatiei PSD Bucuresti a anuntat pe cine anume sustine filiala in fruntea careia se afla in aceasta cursa interna pentru noul Executiv.…

- Intamplare strict autentica, avand-o ca artista pe Viorica – Vasilica, marea revelatie a Tezaurului Folcloric din politica. Inainte de a se intoarce la Bucuresti, o delegatie de europarlamentari romani trebuia sa aiba o intalnire neoficiala, intr-un restaurant al aeroportului din Bruxelles, cu un “bossulica”…

- Viorica Dancila este un politician roman, membru al Partidului Social Democrat. Din 2014, aceasta a fost aleasa deputat in Parlamentul European, pe listele PSD, pentru al doilea mandat. De asemenea, Viorica Dancila deține, din 2015, funcția de președinte al Organizației Femeilor Social Democrate.…

- Câțiva dintre protestatarii de la Cluj au pornit într-un marș spre București, unde vor participa în 20 ianuarie la un miting împotriva modificarilor la Legile justitiei. Marșul a pornit de la Monumentul Memorandistilor din Cluj-Napoca, iar între…

- Manevrele din PSD sunt niste ocluzii politice marca Dragnea si nu prea conteaza. Semnificativ mi se pare ca la mitingul Rezist de peste cateva zile se va revarsa si Clujul, in Piata Victoriei. Periculos si neinduplecat oras! Gigi Becali mai avea puttin si-l cumpara pe tot, cand a trimis valiza. Liderii…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- O persoana a fost accidentata grav de un autoturism, sambata dimineata, pe o trecere de pietoni din localitatea Tancabesti.Conform politistilor, un autoturism a accidentat grav un pieton care traversa pe trecerea de pietoni, iar in urma acestui eveniment circulatia pe DN1 Bucuresti – Ploiesti…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul a avut loc in zona de vest a municipiului Ploiesti, pe o bretea rutiera care face legatura intre drumul national 1 si drumul national 72 Ploiesti – Targoviste. Soferul unui autoturism…

- UPDATE: Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- Numirea procurorilor-sefi este unul dintre subiectele care a stat la baza „ingrijorarilor” exprimate de mai multe ambasade la Bucuresti, dupa schimbarilor aduse Legilor justitiei, insa, la nivel european, exista similitudini intre amendamentele romanesti si legile deja existente in alte state.

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 - 40 de kilometri la ora.…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Ploiesti, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. S.T. Ploiesti au efectuat 28 pechezitii in judetul Prahova si in Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la audieri.La…

- Un angajat din cadrul SRI este cercetat dupa ce a provocat un accident rutier în apropierea localitații ilfovene Tâncabești, în urma caruia a murit o femeie de 35 de ani. Angajatul SRI a fost testat, aparatul etilotest indicând o valoare de 0.43 miligrame/litru alcool în…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie este șeful SRI Prahova. Acesta este cercetat pentru ucidere din culpa și pentru conducerea unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice. Femeia care și-a pierdut viața avea varsta de aproximativ 30 de ani și locuia in zona. ”Victima traversa…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- In cativa ani este posibil sa calatorim de la Bucuresti la Baia Mare cu 500 de km la ora in doar 30 de minute. Acest lucru va fi posibil si datorita lui Denis Tudor, un roman de numai 23 de ani care studiaza in Elvetia. La un moment dat, miliardarul Elon Musks-a trezit blocat in […] Elon Musk a ales…

- CORA, program special CRACIUN/REVELION 2017-2018 Comenzi online, call center, program CORA, program special CRACIUN/REVELION 2017-2018 In ceea ce privește comenzile online, in 25 decembrie nu se livreaza la domiciliu, nu se ridica din magazin și nici call center-ul nu funcționeaza. CORA,…

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista locurilor de munca vacante in Ploiesti: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC UPC EXTERNAL SERVICES SRL Agent comercial – consultant vanzari Bucuresti, sos. Nordului, 62D, S1, tel: 0755 083792, elena.arnautu@upc.ro 9 2 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Pe A3 Bucuresti – Ploiesti, traficul rutier este ingreunat din cauza ...

- Femeia considerata a fi suspecta in cazul situatiei reclamate politistilor in aceasta dimineata, in jurul orei 10, a fost identificata si dusa la audieri. Este vorba despre o persoana in varsta de 57 de ani, din Bucuresti, din cate a anuntat, in urma cu scurta vreme, purtatorul de cuvant al Politiei…

- "Suntem pregatiti sa receptionam, in 2018, minimum 156,79 kilometri de autostrada", a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, la audierile din comisiile reunite de buget-finante, cu ocazia dezbaterii proiectului de buget al ministerului de resort aferent anului viitor. Potrivit…

- Legile Justitiei | Inspectia judiciara ramane structura cu personalitate juridica in cadrul CSM Presedintele Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a precizat, marti, ca PSD renunta la infiintarea Consiliului National de Integritate a magistratilor, mentionand ca Inspectia…

- Mihaiela Moraru Iorga si avocata sa au venit, in cursul acestei zile, la sediul DNA din Ploiesti. Daca in prima faza procurorul spunea ca nu stie de ce a fost chemat, la plecare – adica dupa aproximativ o ora – nu a facut precizari in fata ziaristilor. Aparatorul sau legal, in schimb, a transmis faptul…

- Autovehiculele circula duminica bara la bara intre Predeal si Comarnic, iar intre Rucar si Bran coloana de masini este de aproximativ 20 de km, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "Din cauza numarului foarte mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre…

- E aglomerație pe drumul național 73, unde s-a format o coada de 20 de kilometri intre Rucar și Bran. Se circula bara la bara și pe DN1, intre Predeal și Busteni și intre Sinaia și Comarnic. Mii de romani se intorc din minivacanța de 1 decembrie , motiv pentru care s-au format cozi de mașini, in statiunile…

- COD GALBEN, valabil pana la ora 14:00 In zona: Județul Covasna;Județul Brasov: Zona de munte; Se vor semnala : Intensificari ale vantului, ce vor atinge viteze la rafala de 55 - 65 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor depași 80-90 km/h, viscolind ninsoarea.COD GALBEN,…

- Din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, se circula ingreunat pe DN1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Posada si Comarnic. ”Valorile de trafic sunt in crestere si ne asteptam ca in orele urmatoare acestea sa fie din ce in ce…

- Vacanta de Ziua Nationala a inceput cu deja traditionala aglomeratie pe sosele. Se circula in coloana pe Valea Prahovei, pe autostrada Bucuresti - Pitesti si sunt cozi mari la iesirea din tara spre Ungaria. Și traficul feroviar a fost blocat intre Predeal si Brasov.

- Cupa Romaniei 2017 la volei feminin, sferturi de finala. CSM Targoviște a invins la Lugoj. Miercuri, celelalte trei meciuri. Rezultatele și programul Cupei Romaniei la volei feminin, conform voleiromania.ro. Sferturi de finala, manșa tur, 29 noiembrie 2017: CSM Lugoj – CSM Targoviște 0:3 (22:25, 21:25,…

- Președintele Klaus Iohannis a calatorit cu trenul, miercuri, de la București la Ploiești, unde urmeaza sa participe la o dezbatere despre orașele din Romania. La sosirea in gara, președintele a declarat ca trenul nu a avut intarziere și ca s-a mers bine. Intrebat de jurnaliști, pe peronul din Ploiești,…

- Seful PSD Prahova si a Consiliului Judetean, Bogdan Toader, a declarat, astazi, ca filiala judeteana a partidului ia in calcul organizarea unui miting de protest impotriva abuzurilor justitiei. Toader sustine ideea organizarii unei manifestatii la nivel judetean, insa momentan se discuta sub…

- Examenul de rezidentiat desfasurat in ziua precedenta in Capitala a venit nu doar cu emotiile inerente ale candidatilor, ci si cu probleme tehnice, acest ultima aspect gasindu-si confirmarea chiar dinspre Ministerul Sanatatii, care a duspus o masura in aceasta privinta. Rezidentiatul sustinut in ultima…