Curtea Constitutionala a Romaniei continua vineri discutiile asupra sesizarilor transmise de Instanta suprema, PNL, USR si presedintele Klaus Iohannis in legatura cu proiectul legii pentru modificarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii privind organizarea judiciara.



Analiza sesizarilor transmise in legatura cu modificarile aduse Codului de procedura si Legii privind organizarea judiciara a inceput joi, insa judecatorii constitutionali nu au ajuns la o concluzie in privinta tuturor punctelor sesizate, astfel ca au amanat pentru vineri continuarea discutiilor.

