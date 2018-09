Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii Constitutionale analizeaza marti obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis in legatura cu modificarile aduse Legii Curtii de Conturi, seful statului afirmand ca actul normativ a fost adoptat in conditiile depasirii termenului constitutional de adoptare…

- Judecatorii CCR vor discuta, marti, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. Seful statului a apreciat ca legea este neconstitutionala in ansamblul ei.

- Judecatorii CCR dezbat, marți, sesizarile președintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, scrie Mediafax.In sesizarea presedintelui privind modificarile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 25 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, au declarat luni, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Presedintele Klaus Iohannis a trimis luni CCR o sesizare…

- Iohannis a sesizat CCR in legatura cu modificarile legii Curtii de Conturi Foto: Agerpres. Președintele, Klaus Iohannis, a sesizat astazi, Curtea Constitutionala in legatura cu legea privind Curtea de Conturi. Seful statului reeclama depașirea termenului constituțional de…

- Președintele Iohannis a atacat la CCR modificarea Legii Curții de Conturi. Președintele spune ca, in modul in care a fost dezbatut proiectul in Parlament, s-a incalcat principiul bicameralismului. Astfel, Senatul – in calitate de Camera decizionala – a adoptat un numar de 77 de amendamente, de natura…

- Klaus Iohannis precizeaza ca Parlamentul i-a transmis spre promulgare acest act normativ pe data de 11 iulie. Seful statului mentioneaza ca legea modifica si completeaza o serie de prevederi constituind cadrul general de organizare si functionare a Curtii de Conturi, respectiv cadrul general…

- Iohannis a atacat la CCR legea privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Șeful statului spune ca este neconstituționala in ansamblul sau, și ca incalca prevederile mai multor articole din Constituție. In plus, spune el, este neclara, lipsita de previzibilitate și risca sa puna…