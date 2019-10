CAZ ȘOCANT S-a născut un bebeluș FĂRĂ CHIP Colegiul Medicilor din Portugalia a suspendat, sub presiunea opiniei publice, un obstetrician suspectat de neglijenta pentru ca nu a depistat malformatiile unui copil care s-a nascut fara chip, eveniment ce a bulversat Portugalia, relateaza miercuri AFP, citata de Agerpres. Medicul, suspendat marti seara timp de sase luni in urma hotararii adoptate in unanimitate de consiliul disciplinar al Colegiului Medicilor, era deja vizat de alte sase plangeri, dintre care cea mai veche dateaza din 2013. Consiliul disciplinar a decis sa deschida o ancheta dupa aceasta nastere, prezentata in media. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

