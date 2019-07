Câți bani câștigă Delia pe o oră de cântat Delia este una dintre artistele cel mai bine cotate din punct de vedere financiar, iar suma pe care o incaseaza pentru a canta o ora la un eveniment nu este deloc de neglijat. Delia, in varsta de 37 de ani, deține firma Deliaevent SRL, care in urma cu doi ani a avut o cifra de afaceri de 4.629.590 lei și a scos un profit net de 1.632.410 lei. Conform situațiilor fiscale depuse la Ministerul Finanțelor, firma are doi angajați, relateaza capital.ro. Incasarile firmei sunt justificate, avand in vedere ca artista cere o suma considerabila pentru a susține un concert. Astfel, pentru o ora de cantare,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda masurilor stricte luate de guvernul Tanzaniei in ultimii ani, adulții și copiii cu albinism sunt inca uciși și mușcați pe teritoriul intregii țari, ei fiind considerați fantome de catre majoritatea populatiei. Mai mult, vracii transforma parți ale corpului acestora in unguente sau amulete…

- Compania Electroputere VFU Pascani a dat in judecata Ministerul Finantelor, mai exact Directia Generala Ajutor de Stat din cadrul acestui minister, pentru a fi exonerata de restituirea unei sume importante de bani, de aproximativ 5 milioane de euro. Firma din Pascani, aflata in portofoliu de societati…

- Locurile de joaca dintre blocurile și din parcurile din sectorul 5 costa cat cheltuielile și investițiile de la școli, spitale, biserici, curațenia strazilor, ajutoare sociale și toate salariile angajaților pe o jumatate de an! de Cristina Radu și Razvan Luțac Valoarea celor doua contracte acordate…

- Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative de execuție, s-a incheiat pe primele cinci luni ale anului 2019 cu un deficit de 14,7 miliarde de lei, respectiv 1,4% din PIB. cu 80,6% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut. Adancirea deficitului a venit ca urmare…

- Datele abia publicate de Ministerul Finantelor, indica o volatilitate crescuta a veniturilor companiilor din telefonie Telekom, Vodafone, Orange si RCS&RDS, unele companii crescandu-si stbstantial veniturile, in timp ce altele abia au reusit sa scada din pierderi.

- Politistii din Alba au retinut un barbat banuit de delapidare și fals informatic. In calitatea sa de contabil, la un punct de lucru din Arad, al unei societați comerciale din Sebeș, și-ar fi insușit peste 450.000 de lei din incasarile realizate. A fost prezentat in fața magistraților și va fi cercetat…

- Compania Faurecia Romania, subsidiara locala a gigantului francez Faurecia, cu 122.000 de angajati si vanzari globale de peste 17,5 mld. euro, a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 1,069 mld. lei (230 mil. euro), in crestere cu 67% fata de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor…

- Executia bugetului general consolidat s-a incheiat pe primul trimestru al anului 2019 cu un deficit de 5,5 miliarde de lei, respectiv 0,54% din PIB, comparativ cu un deficit de 4,46 miliarde lei (0,48% din PIB) inregistrat in perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate joi de Ministerul…