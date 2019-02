Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce pana ieri a fost un zvon, de astazi e oficial. Papa Francisc va veni in Romania, in luna mai a acestui an, la 20 de ani dupa precedenta vizita a ... The post Vatican: Papa Francisc vine in Romania pe 31 mai. Vizite la București, Iași, Șumuleu Ciuc și Blaj appeared first on Renasterea banateana…

- Baietelul de 6-7 ani, despre care Papa Francisc a aflat ulterior ca nu poate sa vorbeasca, a urcat pe scena in timpul discursului Suveranului Pontif si s-a indreptat spre soldatul care statea pe scena. L-a luat de mana, dupa care a inceput sa se joace pe scena.Pentru ca nu mai pleca, sora…

- Arhiepiscopul Ioan Robu s-a intalnit in data de 9 noiembrie cu Papa, impreuna cu episcopi din Romania. "Intalnirea cu Papa a fost lunga, pentru ca fiecare dintre noi au avut oportunitati de a discuta", a spus Robu. Detalii despre reuniune nu au fost facute publice, pentru ca acestea fac…