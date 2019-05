Stiri pe aceeasi tema

Cineasta franco-senegaleza Mati Diop a fost recompensata sambata seara cu Marele Premiu al Juriului la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, gratie lungmetrajului "Atlantique", relateaza site-ul oficial al evenimentului. Acest film prezinta o poveste de viata dintr-o suburbie a orasului…

Lungmetrajele "Les Miserables", de Ladj Ly, si "Bacurau", de Kleber Mendonca Filho , au fost recompensate ex aequo, sambata seara, cu Premiul Juriului la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, informeaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul "Les Miserables" spune…

Festivalul de Film de la Cannes debuteaza marti seara cu multe staruri, vedete in tinute stralucitoare pe covorul rosu si un film cu zombie, regizat de Jim Jarmusch, cu Bill Murray, Tilda Swinton, Iggy Pop si Selena Gomez in distributie, care vor lansa o editie ce va fi marcata de prezenta unui numar…

Cannes 2019, celebrul Festival Internațional de Film, ajuns la cea de-a 72-a ediție, se desfașoara intre 14-25 mai 2019, in celebrul oraș de pe Riviera Franceza. Deși premiile filmelor intrate in competiție, dar și prezența lui Alain Delon, care va obține in acest un Palme d'Or onorific, sunt subiectul…

Mati Diop este prima regizoare de culoare selectata in competitia Festivalului de Film de la Cannes, iar pe ea acest lucru o face doar sa isi puna intrebari. Filmul ei „Atlantique" se afla in postproductie, cand organizatorii celui mai important eveniment de gen au facut anuntul, relateaza News.ro.