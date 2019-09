Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara va fi gazduita in premiera etapa finala a Campionatului Național de Padel. Evenimentul care se mai numește și Cupa „Americana” se va desfașura in 7 și 8 septembrie, la baza sportiva Padel Center. Faza finala a Campionatului Național de Padel va reuni la Timișoara sportivi nu doar din Romania,…

- Rugby REZULTAT BUN… In cadrul primei etape a Campionatului National de Rugby 7’s (in sapte) 2019-2020, RC Barlad a suferit o singura infrangere, in finala etapei! Finala a fost aprig disputata, scorul dintre echipele finaliste U Cluj si RC Barlad fiind 17-14. In cadrul Campionatului National de Rugby…

- O noua performanța pentru pilotul Vlad Neaga, legitimat la CS Dumbravița – VN Motorsport. Tanarul, dar experimentatul motociclist, a caștigat pentru a cincea oara Campionatul Național la Supermoto SOpen. Ultima etapa a intrecerii a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, la Arad. Sambata, 17 august,…

- A inceput numaratoarea inversa pentru finalele Campionatului National de Volei pe Plaja seniori, cadeti si juniori, masculin si feminim si Cupa Romaniei la Volei pe Plaja, masculin si feminin. Competitiile se vor desfasura in perioada 12 august 2019 ndash; 25 august 2019, pe plaja Dandana din statiunea…

- Astazi, la Bazinul Olimpic ,,Gheorghe Demeca” din Baia Mare a avut loc deschiderea oficiala a Campionatului National de Inot al Ministerului Afacerilor Interne, competitie ce se desfasoara in perioada 2-5 iulie. Evenimentul sportiv reuneste cei mai buni inotatori din toate structurile Ministerului Afacerilor…

- La malul marii, pe stadionul Constructorul Cleopatra din Constanta a avut loc prima etapa a Campionatului National de MiniRugby 2019, „Trofeul Dobrogea”. In urma celor doua zile de competitie, castigatoarele etapei au fost la U8 si la U12, Soimii Bucuresti, iar la U10 – CSS Viitorul Cluj. Premierea…

- Atletii Clubului Sportiv Targoviste au incheiat in forta finala Campionatului National pentru tineret – editia 2019, gazduita de stadionul “Nicolae Dobrin” din Pitesti. Acestia au reusit sa urce de trei ori pe podium, dupa ce au tras din greu in probele de 5.000 metri, si respectiv, 10.000 metri.

- Motoare turate, adrenalina, stegulețe fluturand și mașini care mai de care mai tunate. Pentru prima data, Campionatul Național de Autoslalom s-a desfașurat la Slobozia. 17 concurenți de la cele mai mari cluburi din țara și-au prezentat indemanarea pe pista amenajata in Parcul Industrial din Slobozia.…