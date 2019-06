Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May va demisiona oficial vineri din functia de lider al Partidului Conservator si, implicit, din cea de prim-ministru, ca urmare a esecului ei de a convinge Camera Comunelor sa accepte acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Bruxelles-ul, ceea ce a condus la amanarea retragerii Regatului…

- Juncker se va intalni cu Theresa May, cea care va fi inlocuita din functia de prim-ministru al Marii Britanii dupa ce va fi ales un nou lider al Partidului Conservator, inaintea summit-ului UE de la Bruxelles de marti.Juncker a afirmat la Bruxelles inaintea summit-ului ca opinia sa privind…

- Premierul olandez Mark Rutte a avertizat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va redeschide negocierile asupra acordului privind Brexitul cu succesorul Theresei May in functia de premier, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Acordul de retragere nu este deschis renegocierii", a declarat Rutte in timpul…

- Mai multi membri ai cabinetului au declarat ca Theresa May nu poate ramane la conducerea executivului, in timp ce altii au insistat ca ea trebuie sa-si prezinte planul in parlament.Sefa executivului le-a declarat parlamentarilor britanici ca este nevoie de ''compromis din toate partile''.Marti,…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson, de asemenea fost primar al Londrei si un sustinator activ a campaniei de iesire a Regatului Unit din UE, a declarat joi ca va candida pentru a-i succeda premierului Theresa May la conducerea Partidului Conservator, relateaza postul BBC, citat de Reuters.…

- In favoarea acordului s-au pronuntat 286 de deputati, iar impotriva documentului 344 de deputati. ''Desigur ca nu acesta a fost rezultatul pe care l-am dorit'', a admis purtatorul de cuvant. ''Totusi, am avut un numar de colegi conservatori care astazi s-au simtit in masura sa voteze cu guvernul…

- „Daca acest acord trece (la vot), vom continua sa i ne opunem prin toate mijloacele pe care le vom avea la dispozitie'', a declarat Wilson, citat de agentia Reuters. ''Nu vom permite ca pozitia Irlandei de Nord in interiorul Regatului Unit, economia Irlandei de Nord si vointa poporului Regatului…

- Brexit-ul nu are niciun fel de valoare adaugata, este o situatie de tipul lose-lose si nimeni, nici macar Nigel Farage, nu a reusit pana acum sa-mi demonstreze ce aduce pozitiv iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, intr-o dezbatere…