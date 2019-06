BREXIT. Boris Johnson: Acordul poate fi renegociat Johnson s-a exprimat sambata la primul din cele 16 evenimente pentru a-i convinge pe cei 160.000 de membri estimati ai Partidului Conservator la putere ca el este cel mai bun candidat pentru a scoate Marea Britanie afara din criza legata de Brexit. 'Sunt absolut convins, cu totul convins, ca cu energia corespunzatoare si angajamentul corect, bunul simt va prevala, dar chiar daca nu, trebuie sa ne pregatim sa iesim oricum', a spus el. 'Si ne vom pregati de acum pana la 31 octombrie (...) sa obtinem acordul de care avem nevoie', a adaugat el. Johnson ramane principalul favorit sa ii succeada… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

