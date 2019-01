Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a postat pe Facebook un filmulet in care se observa un barbat care il bate pe un alt barbat in scara blocului. Conform postarii, ar fi vorba de un nou caz de recidivist „din promotia Toader“.

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a postat pe Facebook un filmulet in care se observa un barbat care il bate pe un alt barbat in scara blocului. Conform postarii, ar fi vorba de un nou caz de recidivist „din promotia Toader“.

- Un film deosebit de violent a fost postat in urma cu puține momente pe rețelele de socializare. Cei care au postat imaginile susțin ca incidentul s-ar fi petrecut intr-o scara de bloc din Galați și ca agresorul ar fi tot un fost pușcariaș eliberat in baza atat de hulitului recurs compensatoriu. Acest…

- Autorul talhariei din scara unui bloc din Alba Iulia, Dragoi Nicolae, a fost trimis in judecata de procurori pentru comiterea infractiunii de talharie calificata. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Alba Iulia in 12 decembrie 2018.

- O tanara a fost atacata si talharita in scara blocului in timp ce astepta sa urce in lift. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate in imobil, iar in baza imaginilro suspectul a fost depistat si retinut. Potrivit Digi24.ro, este vorba de un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, care…

- Un incident grav a avut loc in urma cu doua zile la intrarea in liftul unui bloc din Alba Iulia. O femeie a fost atacata de un barbat, in timp ce astepta liftul. Este vorba de un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, care are antecedente penale, avand condamnari pentru talharie si tentativa de viol.…

- Suspectul in cazul atacului din scara blocului M3 din Alba Iulia ar fi un recidivist eliberat din penitenciar in 2018. Surse ale Alba24 au declarat ca acesta suspectul principal al Poliției se numește Nicolae Dragoi din Alba Iulia (cartierul Barabanț) condamnat anterior pentru talharie. Ar fi fost dat…