Banca Nationala a Romaniei va lansa, luni, 28 octombrie, in circuitul numismatic monede din aur si alama pentru colectionare si va pune in circulatie o moneda din alama, cu tema Desavarsirea Marii Uniri - Regina Maria.



Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei din aur ii prezinta pe regele Ferdinand I si regina Maria vizitand trupele romane pe front; inscriptia in arc de cerc 'ROMANIA', valoarea nominala '500 LEI', stema Romaniei si anul de emisiune '2019'.



