Incedii: 50 de hectare de vegetatie uscata arse in judet

In intervalul 19-21 aprilie, pompierii militari au lichidat 8 incendii de vegetatie uscata, in urma carora au ars circa 50 de hectare de vegetatie uscata. De asemenea, de la mijlocul lunii martie si pana in prezent in judetul Maramures au ars peste 250 de hectare de vegetatie uscata. In… [citeste mai departe]